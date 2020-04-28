Супрун рассказала об утилизации масок и перчаток
Коронавирус в Украине зафиксирован уже у более 9 тысяч человек. Чтобы инфекция не распространялась дальше бывшая глава Минздрава Уляна Супрун рассказала о том, как необходимо правильно поступать с использованными масками и перчатками.
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На своей странице в Facebook Супрун заявила, что не нужно выбрасывать использованные маски и перчатки просто в помойку, поскольку это опасно для других людей, а также сильно засоряет окружающую среду.
Как их подготовить к хранению:
- Обработать антисептиком.
- Положить в целый пакет, устойчив к механическим повреждениям, желательно с зиплоком.
- Если такого пакета нет, можно использовать обычный, но крепко завязать.
- Обязательно оставить этот пакет в недоступном месте для детей и домашних животных. Лучше всего - вне помещения, например, на балконе.
Если вы решили отдать использованные средства индивидуальной защиты на утилизацию в какую-либо из служб, обязательно узнайте, есть ли у них есть лицензия на работу с такими отходами. А также спросите о деталях - где и как будет происходить сбор, досортировка, переработка и утилизация, каким образом, на каком оборудовании. Это важно, чтобы понять, не предлагают ли такие услуги псевдопереработчики или мошенники.
В Киеве такие отходы можно будет сдать в следующих местах:
- "Украина без мусора" будет собирать их на высокотемпературное сжигание, но уже после открытия станции.
- ER-tec также собирают использованы маски и перчатки и правильно их утилизируют. Но перед сдачей нужно все правильно подготовить.
- В Киеве планируют в ближайшее время создать десять пунктов приема средств индивидуальной защиты, в каждом районе Киева. Здесь все отходы будут собирать и безопасно утилизировать с соблюдением требований.
Как сообщал УНИАН, ранее Супрун предостерегла от использования гидроксилклорохина при лечении COVID-19.
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