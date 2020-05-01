Супрун объяснила, почему не стоит бояться изменений в тубдиспансерах

Ульяна Супрун рассказала, как эффективно лечить туберкулез в домашних условиях.

Реорганизация туберкулезных диспансеров в Украине в рамках второго этапа медицинской реформы - учреждения не будут закрываться, но перейдут на новую систему работы - вызвала в обществе противоречивую реакцию и тревогу.

Бывшая руководитель Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбук рассказала о нововведениях и объяснила, почему не стоит их бояться и подогревать панические настроения.

По ее словам, внедрение пациентоориентированного подхода, который предусматривает переход на амбулаторное лечение больных туберкулезом, "пугает граждан не менее чем зомби-апокалипсис".

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"Действительно ли есть основания самоизолироваться, потому что якобы "теперь люди с открытой формой туберкулеза будут ходить среди нас"? Начнем с логических аргументов", - написала медик в своем Facebook.

Супрун отметила, что больные туберкулезом и раньше были среди нас.

"Наличие в стране тубдиспансера не означает автоматически, что все больные туберкулезом там находиться. Чтобы туда попасть, нужно обратиться к врачу, или попасть с очень выраженной симптоматикой на профилактический осмотр, пройти диагностику", - говорится в публикации.

Медик рассказала, что на самом деле флюорография не является чувствительным скрининговым и диагностическим методом, а бактериальный посев мазка носоглотки может дать ложноотрицательный результат. В итоге больного человека будут считать здоровым.

Супрун считает, что из-за страха людей попасть крайней мере на 3 месяца в тубдиспансер, потерять работу и известить всех о своем статусе, в Украине сложилась ситуация, когда люди избегают лечения туберкулеза.

"Кроме этого, диспансеры были источником туберкулеза с множественной устойчивостью к антибиотикам. Длительное пребывание людей в общем пространстве - это увеличение риска заразиться", - рассказала медик.

Дело в том, что бактерии обладают способностью развивать устойчивость к антибиотикам. Поэтому можно лечить "своего" возбудителя и успешно убить, но при этом заразиться от новоприбывшего в диспансер человека "свежими" бактериями, устойчивыми к конкретной терапии. Это приводило к тому, что из диспансеров уходили, не долечив болезнь или с печальным "букетом" бактерий, чем и способствовали распространению заболевания.

"Диспансеры делают только хуже для ситуации с туберкулезом. За деньги налогоплательщиков", - заявила Супрун.

Туберкулез можно эффективно лечить дома. Через две недели после начала правильного лечения человек уже не является заразным, если начать правильное лечение и соблюдать его постоянно.

"Правильное лечение - это такое, когда подобранный антибиотик или несколько антибиотиков, к которым возбудитель чувствителен. Это особенно критическим в случае туберкулеза, вызванным возбудителем с множественной устойчивостью.

Также можно говорить о правильном и эффективном лечении, если пациент или пациентка не пропускают приемов лекарств. Для этого рекомендуется прием лекарств с помощью современных технологий - видео-ДОТ (когда пациент направляет видео-отчет о приеме лекарств) или SmartBOX (врач контролирует прием лекарств по уведомлениям (sms), которые приходят на телефон каждый раз, когда пациент открывает банку для приема лекарств). В Украине эти технологии уже также применяют", - написала Супрун.

Также медик удивляется, почему призыв к изоляции "заболел - сиди дома" не распространяется на людей с открытой формой туберкулеза.

"На самом деле, он распространяется. Человек, у которого обнаружили болезнь, должен быть на самоизоляции и принимать лекарства пока не потеряет контагиозность. То есть больше не будет представлять угрозы как источник инфекции. В условиях современной терапии туберкулеза люди не являются заразными через две недели после начала приема терапии", - рассказала экс-чиновник.

Супрун говорит, что для украинцев действенным способом примириться с реорганизацией туберкулезных диспансеров будет упражнение "примерить на себя".

"Хотели бы вы по крайней мере три месяца жить дома? Потерять работу? Отдать маленьких детей кому-то, если вы одинокие мать или отец? Это поможет понять, насколько иррациональный страх способствует стигме и дискриминации, а также подпитывает панические настроения", - заключила она.

Отметим, что по данным Госстата о количестве умерших по отдельным причинам смерти в январе-феврале 2020 года, от туберкулеза скончался 581 человек. Ежегодно же от туберкулеза умирают около 3700 украинцев.

Ранее мы писали о том, что в Киеве хотят объединить больницы, которые лечат от туберкулеза, кожно-венерологических заболеваний, и те, которые оказывают психиатрическую помощь. Добавим, что такие решения должны принять по всей стране. Объединение заведений - это требование второго этапа медицинской реформы.