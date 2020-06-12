Супрун рассказала, какая зелень полезна для здоровья и как ее правильно есть

Вся зелень полезна из-за высокого содержания магния и фолиевой кислоты, уверяет Супрун.

Полезно кушать зелень, в каком количестве и главное – есть ли в ней нитраты. Почему шпинат лучше не есть сырым и какую зелень нельзя потреблять людям с болезнями почек.

Все это и гораздо больше – рассказала Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбук.

Вся зелень полезна из-за высокого содержания магния и фолиевой кислоты. Магний входит в состав молекулы пигмента хлорофилла, поэтому растения имеют зеленый цвет.

"Зелень богата витамином С, бета-каротином и клетчаткой. В общем зелень – вещь полезная, но есть определенные нюансы", – отметила Ульяна Супрун.

Что нужно знать про шпинат

Шпинат начали ассоциировать со здоровым питание через миф о высоком содержании железа.

В шпинате действительно достаточно много железа и витамина А, а также калий, магний, витамин К, тиамин (витамин В1) и фолат. Но сложность в том, что железо шпината является неорганическим ионом, пишет 24 канал.

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Что это означает? Такое железо имеет низкую биодоступность — то есть как вошло, так и вышло, а в кровь поступило около 5% потребленного.

Поэтому, вот несколько советов, как употреблять шпинат и другую железовмесную зелень:

Не ешьте шпинат сырым, лучше приготовьте его.

Добавляйте к такой зелени что-то кислое, это увеличит биодоступность железа.

Добавляйте жиры и морковь.

Ешьте шпинат с продуктами, содержащими кальций.

В шпинате, как и в щавеле, ревене и других листочках много щавелевой или оксаловой кислоты.

Что такое оксаловая кислота

Оксаловая кислота образует нерастворимые соли кальция, которые составляют почти три четверти камней в почках. Именно поэтому считали, что потребление зелени связано с патологиями почек, и что веганы рискуют.

Однако пока научные данные свидетельствуют о том, что даже потребление большого количества овощей, богатой на оксалаты, не приводит к значительному усилению выведения оксалатов почками.

Сейчас только людям с нефропатиями (болезнями почек) не советуют есть много шпината, щавеля и ревеня.

О нитратах

В шпинате есть так называемые пищевые нитраты. Они нужны зелени, ведь именно они являются материалом для образования эндотелием сосудов оксида азота NO, нужного для регуляции давления, расширения сосудов и эрекции. И в шпинате и другой зелени эти нитраты есть.

Польза щавеля и крапивы

Биохимическая история с щавелем такая же, как со шпинатом: в нем много щавелевой кислоты и микроэлементов. Щавель содержит ряд биологически активных соединений, которые сейчас исследуют как возможные фармакологические агенты.

Крапиву тоже потребляют в пищу. Традиционный сорняк, захватывает экосистемы, как вырубленные поляны, на самом деле настоящий "супер-фуд".

Из крапивы можно делать чай, зеленый борщ, пхали (грузинское блюдо из молотых орехов, зелени и сванской соли), или добавлять к рису.

Чем же полезна крапива?

Высоким содержанием клетчатки, калия, железа, витамина С и каротиноидов, и наличием редкого микроэлемента-кремния.

Крапива, как ни странно, богата на незаменимые аминокислоты, и сушеные листья по аминокислотному составу сравнивают с миндалем или курятиной.

Не стоит есть много крапивы, однако ее вполне обоснованно советуют добавлять к рациону, в частности веганам ли людям с сахарным диабетом.

Кинза/кориандр

Кинза или кориандр – это растение со специфическим запахом, который кому-либо очень нравится, либо нет.

Кинза, как, собственно и остальные растений, стали пряностями или кулинарными травами, приносит нам немало пользы. В случае потребления кинзы – это воздействие на калиевые каналы в мозге и уменьшение конвульсий.

Антиоксиданты кинзы борются с фотостарением кожи.

Румбамбар или ревень

В ревене красивое большое листья, но есть его нельзя — в нем много щавелевой кислоты, а поэтому, листья ревеня может быть ядовитым для организма. А вот ножка, которая держит листок, – полезная.

Ревень полезен для кишечной микрофлоры, моторике кишечника и помогает удерживать уровень холестерола в норме.

У весеннего ревеня высокое содержание полифенолов — соединений с антиоксидантными свойствами, нужными для защиты сосудов, кожи и нейронов от повреждения свободными радикалами.

Вместе с тем во всем должна быть мера, ревень может быть противопоказан людям с болезнями сердца, которые принимают сердечные гликозиды.

Свеклу и мангольд

И свёкла, и мангольд — это одно растение, только в мангольд не сложилось с корнем. Их листья можно есть сырым, тушеным как шпинат, добавлять в борщ или заворачивать в них начинку и делать голубцы.

Они содержат много витамина К, магний, альфа-ліпоєву кислоту, пищевые нитраты.

Листья свеклы богаты на железо, но для этого его лучше потушить или сварить в борще. В этом овоще есть флавоноиды (витексин), полезные для сердечно-сосудистой системы.

По питательным качествам мангольд и свекольная ботва преобладают шпинат, цикорий, петрушку. Полезнее свеклы только пекинская капуста и настурция.

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