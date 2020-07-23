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Супрун рассказала о рационе питания во время гриппа, простуды и кишечных инфекций

08:31, 23 июля 2020
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Что можно есть во время простуды и гриппа / фото euraz.org

Во время болезни иногда важно заставлять себя кушать, а порой вполне нормально только пить. Супрун рассказала о рационе во время простуды и гриппа, а также во время протекания кишечной инфекции.

На своей странице в Facebook Супрун в очередной раз подчеркнула, что подавляющее большинство данных о пищевых потребностях является либо мифом, либо преувеличенными.

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Что действительно стоит есть во время простуды и гриппа

  • Овощной суп или куриный бульон. Эти блюда содержат много питательных веществ, а приготовить их достаточно просто. Также их можно просто пить из чашки, сидя в постели.
  • Рис или тост. Почти простые углеводы, от которых не болит живот, а вкус не раздражает. Это важно, ведь во время болезни часто тошнит, поэтому от запаха сложных продуктов может стать плохо.
  • Имбирь. Этому продукту приписывают множество целебных свойств, но главным доказанной полезным свойством является борьба с тошнотой. Имбирь можно заливать кипятком и делать из него напиток или же добавлять его в чай. Также можно кушать маринованные "лепестки".
  • Перец чили, паприка, клубника. Такой комплексный подход намного лучше, ведь аскорбиновая кислота не ликвидирует простуду и не улучшает иммунную систему. Следовательно, кроме самого витамина С лучше скушать что-то богатое на различные нутриенты.
  • Зелень: брокколи, листовую капусту, горошек. Их труднее себя заставить есть, но эти нутриенты содержат про-витамин А и много магния, фолата и опять же витамина С.

Каких продуктов стоит избегать

  • Мед. Есть данные, что кето-диета (рацион без углеводов) может помогать во время гриппа. Но кетоны способствуют размножению гамма дельта Т-клеток, нужных в преодолении вируса. Этот совет противоречит совету есть тосты или рис, конечно, а исследования проводились только на мышах, а не на людях. Зато мед точно не является целебным, а вот есть сахара, постоянно лежать в постели, не чистить зубы – точно вредно. Если по кето-диете нет абсолютно уверенных советов, то против простых углеводов во время болезни есть оговорки.
  • Молочные продукты, особенно неферментированные, в случае гриппа и других вирусных инфекций употреблять не советуют. Они могут увеличить образование слизи, что порой хорошо, а порой может навредить. Кроме того, во время болезни может развиться временная лактозная непереносимость, в результате чего молоко вызывает вздутие, метеоризм или диарею. Интересно, что дети, которые имеют аллергию на молочные продукты, более склонны к частым инфекционным заболеваниям.

Что кушать во время кишечных инфекций

Во время диареи есть не очень хочется, но кушать надо, а особенно во время гастроэнтерита – воспаление кишечника в результате бактериальной, вирусной или паразитарной инфекции.

Что можно есть при диарее:

  • Рис;
  • Печеные яблоки без кожуры;
  • Бананы;
  • Тосты (сухари);
  • Пить можно овощной бульон (нормально посоленный) и негазированные напитки.

Зато стоит избегать пищи, богатой на клетчатку. Но после того, как диарея пройдет, ее обязательно стоит постепенно возвращать в рацион, ведь именно она нужна кишечной микробиоте для восстановления своего баланса.

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