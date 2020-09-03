Более 70% граждан убеждены, что министр здравоохранения должен быть опытным медиком, 19% считают, что он должен быть опытным управленцем.

Более 60% украинцев считают, что деятельность Ульяны Супрун в должности министра здравоохранения отрицательно повлияла на медицинскую сферу в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

«62% считают, что деятельность Ульяны Супрун скорее негативно повлияла на медицинскую сферу в Украине, 19% - скорее положительно оценили ее деятельность, почти 20% - затруднились оценить. Более положительное отношение к деятельности Супрун среди жителей запада, младших и более обеспеченных респондентов», - указывается в пресс-релизе.

Вместе с тем 71% респондентов считают, что министр здравоохранения должен быть опытным медиком, 19% считают, что он должен быть опытным управленцем. Лишь 23% респондентов считают, что министр здравоохранения должен создавать условия для беспрепятственной работы кредиторов и иностранного капитала, в то же время 65% респондентов считают, что он должен жестко регламентировать их деятельность.

Положительное влияние частоты смены министров здравоохранения на медицинскую отрасль в Украине отмечают лишь 9% респондентов. Отрицательное влияние - 70% опрошенных. 15% респондентов считают, что это не влияет на медицинскую отрасль.

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Также опрос показал, что 27% опрошенных поддержали бы назначение иностранца на должность министра здравоохранения, 64% - против этого. Больше всего такое назначение поддержали бы молодые, а также более обеспеченные.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность в обеих волнах - по 2 тыс. респондентов. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,2%.

Опрос проводился в две волны: первая - 14-19 июля 2020 года, вторая - 15-25 августа 2020 года.

Справка УНИАН

Ульяна Супрун - экс и.о. министра здравоохранения Украины.

22 июля 2016 - распоряжением Кабмина назначена первым заместителем министра здравоохранения Украины, по рекомендации президента Порошенко.

27 июля 2016 - на заседании правительства Супрун назначена исполняющим обязанности министра здравоохранения. Должность главы Минздрава оставалась вакантной несколько месяцев - после того, как в апреле 2016 г. Кабмин Арсения Яценюка был отправлен в отставку.

4 сентября 2019 Кабмин уволил Ульяну Супрун.

Ульяна Супрун: новости на тему

Действующий министр здравоохранения Максим Степанов неоднократно критиковал реформу Супрун и рассказывал, как будет реанимировать медицину.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на размещенную на сайте главы государства электронную петицию с просьбой вернуть Ульяну Супрун на должность министра здравоохранения.

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Автор: Виктория Токарева