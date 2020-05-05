Укус клеща: как уберечься и что делать после обнаружения
С наступлением тепла активизируются клещи. Пик их активности приходится на май-июнь и август-сентябрь.
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"Подцепить" клеща можно не только в лесу, но и на дачном участке и гуляя в городском парке. Излюбленные места "охоты" членистоногих – обочины троп с невысокой травой и кустарниками.
Ежегодно с укусами клещей, по данным Министерства здравоохранения Украины, в медицинские учреждения обращаются в среднем около 20 тысяч людей.
Как уберечься от укуса клеща: главные правила
- Прежде всего надо позаботится о соответствующем наряде: наиболее безопасной будет одежда с длинными рукавами, светлого цвета, очень желательно надеть брюки и заправить их в носки.
- В течение прогулки следует периодически осматривать себя и своих близких, чтобы обнаружить клещей. Особенно тщательно стоит обследовать участки тела, покрытые волосами.
- На прогулке лучше держатся ближе к центру дороги и не заходить в траву на обочине: именно там клещей больше всего.
- Место для привалов на природе следует очищать от сухой травы, ветвей, хвороста в радиусе 20-25 м.
- Для защиты от клещей важно использовать специальные средства, отпугивающие клещей. Минздрав советует применять репеллент. Он может быть в виде аэрозоля или мази.
- Вернувшись домой, обязательно сразу смените одежду, постирайте ее и прогладьте. То же самое сделайте с вещами, которыми пользовались на прогулке. Простое вытряхивание не поможет избавиться от клеща.
- Если на природу с собой брали домашнего любимца – его также следует тщательно осмотреть на наличие клещей.
Как выявить укус клеща
Клещ присасывается в течение 15-20 минут, при этом выделяя анестезирующую жидкость, что делает укус практически безболезненным. Лишь со временем возникает ощущение боли или дискомфорт в месте укуса. Держаться на теле человека или животного он может до 12 суток.
Взрослых присосавшихся клещей чаще всего замечают через 2-3 дня: на месте укуса появляются припухлость, зуд, покраснение, сам клещ увеличивается в размерах.
Попасть на тело человека клещи могут и через некоторое время после посещения зеленой зоны, если остались на одежде или вещах, или с букетами цветов, собаками или другими животными.
Что делать, если клещ уже присосался
- Сразу обратитесь к врачу. В травмпункте помогут удалить клеща, обработают место укуса и проконсультируют относительно дальнейших действий.
- Если поблизости нет врача, нужно удалить клеща самостоятельно: медленно вытянуть вместе с хоботком, расшатывая его пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нитки.
- После удаления клеща ранку нужно смазать антисептиком. Если осталась часть клеща, его удаляют стерильной иглой.
- Конечно же, следует тщательно вымыть руки с мылом.
Дальнейшие действия после удаления клеща
Удаленного с тела клеща нужно поместить во флакон или другую чистую емкость и плотно закрыть крышкой. По направлению врача-инфекциониста в лаборатории можно провести исследование клещей на наличие возбудителей боррелиоза.
Также на протяжении трех недель следует наблюдать за своим состоянием: ежедневно измерять температуру тела, а в случае ее повышения или покраснения на коже надо обратиться к врачу.
Чем грозит укус клеща
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Клещи являются переносчиками множества инфекций, в том числе опасных для человека. Укус некоторых из них может повлечь, в частности, такие заболевания, как клещевой вирусный энцефалит, болезнь Лайма (также известная как боррелиоз) и марсельская лихорадка.
Болезнь Лайма может привести к поражению различных органов: кожи, суставов, мышц, нервной и сердечно-сосудистой системы и даже к инвалидности.
При клещевом вирусном энцефалите преимущественно поражается центральная нервная система, что может привести к инвалидности, а в отдельных случаях – к летальным последствиям.