Укус клеща: как уберечься и что делать после обнаружения

Во время выходов на природу следует придерживаться определенных рекомендаций, чтобы снизить возможность попадания клещей на тело.

С наступлением тепла активизируются клещи. Пик их активности приходится на май-июнь и август-сентябрь.

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"Подцепить" клеща можно не только в лесу, но и на дачном участке и гуляя в городском парке. Излюбленные места "охоты" членистоногих – обочины троп с невысокой травой и кустарниками.

Ежегодно с укусами клещей, по данным Министерства здравоохранения Украины, в медицинские учреждения обращаются в среднем около 20 тысяч людей.

Как уберечься от укуса клеща: главные правила

Прежде всего надо позаботится о соответствующем наряде: наиболее безопасной будет одежда с длинными рукавами, светлого цвета, очень желательно надеть брюки и заправить их в носки.

В течение прогулки следует периодически осматривать себя и своих близких, чтобы обнаружить клещей. Особенно тщательно стоит обследовать участки тела, покрытые волосами.

На прогулке лучше держатся ближе к центру дороги и не заходить в траву на обочине: именно там клещей больше всего.

Место для привалов на природе следует очищать от сухой травы, ветвей, хвороста в радиусе 20-25 м.

Для защиты от клещей важно использовать специальные средства, отпугивающие клещей. Минздрав советует применять репеллент. Он может быть в виде аэрозоля или мази.

Вернувшись домой, обязательно сразу смените одежду, постирайте ее и прогладьте. То же самое сделайте с вещами, которыми пользовались на прогулке. Простое вытряхивание не поможет избавиться от клеща.

Если на природу с собой брали домашнего любимца – его также следует тщательно осмотреть на наличие клещей.

Как выявить укус клеща

Клещ присасывается в течение 15-20 минут, при этом выделяя анестезирующую жидкость, что делает укус практически безболезненным. Лишь со временем возникает ощущение боли или дискомфорт в месте укуса. Держаться на теле человека или животного он может до 12 суток.

Взрослых присосавшихся клещей чаще всего замечают через 2-3 дня: на месте укуса появляются припухлость, зуд, покраснение, сам клещ увеличивается в размерах.

Попасть на тело человека клещи могут и через некоторое время после посещения зеленой зоны, если остались на одежде или вещах, или с букетами цветов, собаками или другими животными.

Что делать, если клещ уже присосался

Сразу обратитесь к врачу. В травмпункте помогут удалить клеща, обработают место укуса и проконсультируют относительно дальнейших действий.

Если поблизости нет врача, нужно удалить клеща самостоятельно: медленно вытянуть вместе с хоботком, расшатывая его пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нитки.

После удаления клеща ранку нужно смазать антисептиком. Если осталась часть клеща, его удаляют стерильной иглой.

Конечно же, следует тщательно вымыть руки с мылом.

Дальнейшие действия после удаления клеща

Удаленного с тела клеща нужно поместить во флакон или другую чистую емкость и плотно закрыть крышкой. По направлению врача-инфекциониста в лаборатории можно провести исследование клещей на наличие возбудителей боррелиоза.

Также на протяжении трех недель следует наблюдать за своим состоянием: ежедневно измерять температуру тела, а в случае ее повышения или покраснения на коже надо обратиться к врачу.

Чем грозит укус клеща

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Клещи являются переносчиками множества инфекций, в том числе опасных для человека. Укус некоторых из них может повлечь, в частности, такие заболевания, как клещевой вирусный энцефалит, болезнь Лайма (также известная как боррелиоз) и марсельская лихорадка.

Болезнь Лайма может привести к поражению различных органов: кожи, суставов, мышц, нервной и сердечно-сосудистой системы и даже к инвалидности.

При клещевом вирусном энцефалите преимущественно поражается центральная нервная система, что может привести к инвалидности, а в отдельных случаях – к летальным последствиям.