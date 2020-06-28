Украинские детские лагеря не будут открывать до конца июля - Степанов

Скопление детей в лагерях создаст риск новых вспышек COVID-19.

В Украине в связи с риском массового инфицирования детские оздоровительные лагеря не будут открываться до 31 июля 2020 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге.

«Просто надо обратить внимание на те цифры, которые у нас есть по коронавирусной болезни ежедневно, количество новых случаев коронавирусной болезни, количество людей, которые каждый день госпитализируются в наши больницы, количество людей, умирающих от коронавирусной болезни, и тогда намного легче будет понять, почему мы не позволяем работать детским оздоровительным лагерям», - заявил он.

Степанов заметил, что в детском оздоровительном лагере в определенный период времени отдыхает большое количество детей из разных регионов. «Во время отдыха в этих оздоровительных лагерях возможны вспышки COVID-19 - именно по таким причинам, потому что это массовое количество детей, которые сразу находятся вместе, было принято решение правительства о запрете открытия детских лагерей отдыха до 31 июля 2020 года», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 28 июня зарегистрировано 42 тыс. 982 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 129 летальных, 18 тыс. 934 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 917 новых случаев.

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