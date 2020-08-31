В среднем на просмотр социальных сетей опрашиваемые украинцы тратили 139 минут в день, на ходьбу - 105 минут и всего 17 минут на бег.

Современные украинцы гораздо больше времени тратят на социальные сети, чем занимаются ходьбой или активным бегом.

Об этом свидетельствуют результаты социального эксперимента, проведенного в мае Новой почтой совместно с Socis. В опросе приняли участие 70 респондентов из 10 областей Украины. В ходе эксперимента респонденты контролировали свое время, которое было потрачено в течение каждого дня на пользование социальными сетями, бег и пешие прогулки.

Оказалось, что респонденты тратили на социальные сети на треть больше времени, чем на ходьбу и в 8 раз больше, чем на пробежки. В частности, в среднем на просмотр социальных сетей опрашиваемые тратили 139 минут в день, на ходьбу - 105 минут и всего 17 минут на бег. Интересно, что данные различаются в зависимости от региона: больше бегунов среди жителей юга Украины (45 минут в день), в то время как жители Западной Украины тратят на бег всего 2 минуты в день.

Кроме того, эксперимент показал, что женщины в целом больше времени проводят в соцсетях, чем мужчины (150 мин/день против 126 мин/день), но интересно, что и бегают больше - 19 мин/день против 15 мин/день.

Интересные данные мы увидели и в возрастном разрезе - респонденты в возрасте от 18 до 35 лет больше времени проводили в соцсетях (в среднем 143 минуты/день), в то время, как люди старше 51 года в среднем больше ходили (110 минут/день).

«Результаты проведенного нами социального эксперимента не радуют, но есть и хорошая сторона: как амбассадоры бега и здорового образа жизни мы понимаем, что у нас еще много работы в этом направлении. Поэтому рады объявить о старте осеннего сезона, который обещает быть не менее жарким и драйвовым, чем весенний. Ведь он пройдет в совершенно новом уникальном формате JustRun, сочетающем онлайн забег и офлайн эмоции», - комментирует Инна Поперешнюк, сооснователь Новой почты, посол NewRun.

Организаторы учли все карантинные нормы и рекомендации во время пандемии Covid-19. Как и во время весеннего сезона результаты забегов будут фиксироваться с помощью приложения STRAVA, а все локации создаются со строгим соблюдением правил безопасности при выполнении забегов и ни в коем случае не будет допускаться скопления людей.

В день проведения забега каждый участник сможет выбрать для себя два варианта:

1. Пробежать дистанцию​​ в любом удобном месте и в любое время. В таком случае участники получают свои медали по почте.

2. Прийти на специально оборудованную в городе проведения забега локацию с фотозоной, настоящим стартом, пробежать дистанцию ​​и на финише получить желанную медаль. Локации будут работать в день забега с 7 до 16 часов и кроме самого города, где будет проводиться забег, будут открыты еще в 2 городах Украины.

«Мы искали такой формат, который даст бегунам больше возможностей - безопасность с одной стороны и полную палитру эмоций, от мандража на старте до стертых кроссовок на финише. Именно так родилась идея формата. В городах, где состоятся полумарафоны, мы разработали рекомендованные маршруты, где бегунов будет ждать стартовый залп в начале, возгласы группы поддержки на дистанции, радость пересечения финиша и много других сюрпризов», - комментирует Максим Кривенко, соучредительNewRun и марафонец.

В проведении забегов формата JustRun, как и в онлайн формате, примут участие только индивидуальные дистанции - 42 км, 21 км, 10 км, 5 км; эстафеты 42 км и 21 км будут расформированы в индивидуальные дистанции 5 км, 10 км и 21 км (индивидуальную дистанцию ​​каждый участник команды может выбирать самостоятельно); забег «Командная Пятерка» будет переведен в статус индивидуальных 5 км.

Осенний сезон стартовал 30 августа в Харькове, где состоялся «Новая почта марафон освобождения». Этот марафон также дополнительно стартует в двух городах - Полтаве и Киеве. Кроме того, в течение осени забеги состоятся еще в 6 городах:

6 сентября - Полтава (+ Киев, Одесса)

13 сентября - Чернигов (+ Полтава, Киев)

27 сентября - Житомир (+ Полтава, Киев)

4 октября - Винница (+ Полтава, Киев)

18 октября - Львов (марафон) (+ Полтава, Киев)

1 ноября - Николаев (+ Полтава, Одесса)

Зарегистрироваться на забеги все желающие могут здесь: https://newrun.com.ua/.

* «Новая почта марафон» и «Новая почта полумарафон» - беговые соревнования, которые проводит Новая почта вместе с NewRun. Их миссия - популяризировать здоровый образ жизни и развивать беговую культуру. Ежегодно проект расширяет географию и привлекает к участию бегунов не только из Украины, но и из-за рубежа.

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Автор: УНИАН