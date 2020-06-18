Украина выходит на 4 тысячи умерших от коронавируса до конца года - Ляшко

Также Ляшко заявил, что после уменьшения и смягчения карантинных мер почему-то все почувствовали на территории нашего государства, что карантин отменили.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко спрогнозировал, что по теперешнему сценарию эпидемии Украина выходит на 4 тыс. умерших до конца года.

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Об этом Ляшко сообщил во время онлайн-брифинга. "Если мы ввели карантин и будем продолжать придерживаться правил адаптивного карантина, который запущен на территории Украины, у нас есть четыре варианта развития событий. Мы можем идти, когда сезонность отсутствует и мы внедряем карантинные меры не полностью и недосконально, как это предусмотрено, мы можем выйти на 7 тыс. умерших", - заявил Ляшко.

Если сезонность будет нулевая, то есть летом не должны регистрироваться случаи, у нас должно быть не больше тысячи умерших. К сожалению, у нас уже сейчас 966 случаев смертей людей, у которых была зарегистрирована коронавирусная болезнь. Сегодня нельзя сказать, что у нас коронавирусная болезнь имеет сезонность нулевую.

"Мы можем рассчитывать только на умеренную или между умеренной и нулевой сезонностью. Сейчас то, что мы увидим, мы движемся по сезонности - по "желтому" сценарию, умеренная сезонность, то есть мы выходим на 4 тыс. умерших до конца года. Но эта сезонность - не является на данный момент конкретным совершенным фактором, поскольку после уменьшения и смягчения карантинных мер почему-то все почувствовали на территории нашего государства, что карантин отменили", - говорит он.

Поэтому этот показатель может колебаться, и если бизнес выполнит все противоэпидемические нормы, люди станут носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки, есть нас шанс перейти в "желто-зеленую" линию и с умеренной сезонностью перейти к следующему этапу эпидемии коронавирусной болезни.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 829 человек, зафиксировано 23 летальных случая.

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