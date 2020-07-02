Украина получила возможность самостоятельно производить радиоизотопы для медицины

Установка «Источник нейтронов» позволит самостоятельно производить изотопы, которые раньше приходилось импортировать.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины выдала Национальному научному центру «Харьковский физико-технический институт» разрешение на физический пуск ядерной подкритической установки «Источник нейтронов», что дает возможность Украине самостоятельно производить радиоизотопы для медицинского применения.

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Об этом говорится в сообщении Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности Украины. Отмечается, что ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов» предназначена для проведения научных и прикладных исследований в ядерной физике, радиационном материаловедении, биологии, химии, и для производства медицинских радиоизотопов. Согласно сообщению, вместе с пуском установки Украина получила возможность наладить собственное производство медицинских радиоизотопов. До этого момента они завозились в Украину из других государств.

По информации пресс-службы Государственного научно-технического центра, проект по сооружению ядерной подкритической установки реализован на базе Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» в соответствии с договоренностями Вашингтонского саммита, изложенными в совместном заявлении президентов Украины и США в апреле 2010 года, и «Меморандумом о взаимопонимании между правительством Украины и правительством США о сотрудничестве по вопросам ядерной безопасности» , подписанном 26 сентября 2011 года.

Справка УНИАН. Радиоизотопы представляют собой нестабильную форму элемента, который испускает излучение с целью превращения в более стабильную форму. Излучение легко прослеживается и может вызвать изменения в веществе, которое облучает. Благодаря этим особым свойствам изотопы весьма полезны в медицине, промышленности и в других областях.

Радиоактивные изотопы используются для формирования изображения щитовидной железы, кости, сердца, печени и многих других органов. Также изотопы помогают в лечении пораженных органов и опухолей.

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