От осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки умерли 53 человека.

В Украине за минувшие сутки зарегистрировано 3 тыс. 144 новых случая COVID-19. Это - рекорд по суточному приросту. Предыдущий рекорд был зафиксирован 5 сентября, тогда заболело 2 тыс. 836 человек.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, чем помог Украине жесткий карантин

Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировано 148 тыс. 756 случаев COVID-19, в том числе 3 тыс. 144 новых - за прошедшие сутки.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 тыс. 76 человек, в том числе 53 - за прошедшие сутки.

Выздоровели 67 тыс. 5 человек, за минувшие сутки - 1 тыс. 128. На сегодня в Украине болеют 78 тыс. 765 человек.

Всего проведено 1806428 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Львовская область – 16 626 (+174);

Киев – 16 523 (+404);

Харьковская область – 12 112 (+280);

Черновицкая область – 11 847 (+132);

Ивано-Франковская область – 10 953 (+151);

Ривненская область – 10 217 (+144);

Одесская область – 7 157 (+283);

Закарпатская область – 8 453 (+94);

Тернопольская область – 8 377 (+302);

Киевская область – 6 648 (+94);

Волынская область – 6 161 (+69);

Винницкая область – 4 690 (+84);

Житомирская область – 4 055 (+117);

Хмельницкая область – 3 695 (+198);

Днепропетровская область – 3 093 (+81);

Черниговская область – 2 574 (+29);

Черкасская область – 2 294 (+117);

Сумская область – 2 229 (+42);

Запорожская область – 2 136 (+55);

Донецкая область – 1 942 (+90);

Николаевская область – 1 851 (+85);

Полтавская область – 1 130 (+61);

Кировоградская область – 885 (+11);

Херсонская область – 576 (+18);

Луганская область – 532 (+29).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Карантин из-за COVID-19 в Украине

26 августа Кабмин продлил карантин в Украине до 1 ноября.

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны (запрет на работу общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов (кроме доставки), посещение детских садов, школ и др.).

С 14 сентября в Украине вступит новое карантинное зонирование, согласно которому Киев окажется в "оранжевой" зоне.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко