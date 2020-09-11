В Украине за минувшие сутки зарегистрировано 3 тыс. 144 новых случая COVID-19. Это - рекорд по суточному приросту. Предыдущий рекорд был зафиксирован 5 сентября, тогда заболело 2 тыс. 836 человек.
Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Читайте такжеВ Минздраве рассказали, чем помог Украине жесткий карантин
Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировано 148 тыс. 756 случаев COVID-19, в том числе 3 тыс. 144 новых - за прошедшие сутки.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 3 тыс. 76 человек, в том числе 53 - за прошедшие сутки.
Выздоровели 67 тыс. 5 человек, за минувшие сутки - 1 тыс. 128. На сегодня в Украине болеют 78 тыс. 765 человек.
Всего проведено 1806428 тестирования методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Львовская область – 16 626 (+174);
- Киев – 16 523 (+404);
- Харьковская область – 12 112 (+280);
- Черновицкая область – 11 847 (+132);
- Ивано-Франковская область – 10 953 (+151);
- Ривненская область – 10 217 (+144);
- Одесская область – 7 157 (+283);
- Закарпатская область – 8 453 (+94);
- Тернопольская область – 8 377 (+302);
- Киевская область – 6 648 (+94);
- Волынская область – 6 161 (+69);
- Винницкая область – 4 690 (+84);
- Житомирская область – 4 055 (+117);
- Хмельницкая область – 3 695 (+198);
- Днепропетровская область – 3 093 (+81);
- Черниговская область – 2 574 (+29);
- Черкасская область – 2 294 (+117);
- Сумская область – 2 229 (+42);
- Запорожская область – 2 136 (+55);
- Донецкая область – 1 942 (+90);
- Николаевская область – 1 851 (+85);
- Полтавская область – 1 130 (+61);
- Кировоградская область – 885 (+11);
- Херсонская область – 576 (+18);
- Луганская область – 532 (+29).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Карантин из-за COVID-19 в Украине
- 26 августа Кабмин продлил карантин в Украине до 1 ноября.
- С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.
- В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны (запрет на работу общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов (кроме доставки), посещение детских садов, школ и др.).
- С 14 сентября в Украине вступит новое карантинное зонирование, согласно которому Киев окажется в "оранжевой" зоне.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram