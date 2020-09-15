Ученый-биофизик Семен Есилевский: С вакциной от коронавируса я бы действовал по принципу "Не хотите? – Болейте"

Меньше половины украинцев согласны вакцинироваться от COVID-19 при появлении такой прививки. Почему в нашей стране так популярно движение антипрививочников и можно ли как-то с этим бороться УНИАН рассказал ученый-биофизик Института физики НАН Украины Семен Есилевский.

Существуют ли какие-то данные, хотя бы приблизительные, сколько украинцев доверяет вакцинам?

Гадать не нужно, потому что были исследования, и ситуация достаточно нехорошая. 25% считают прививки опасными. 15.5% —не считают прививки эффективными. 11.2% считают, что прививки несовместимы с их религиозными убеждениями. Вдумайтесь в эти цифры! Каждый четвертый человек в нашей стране считает вакцинацию детей опасной, каждый шестой не верит в ее эффективность, а каждый восьмой не считает вопрос вакцинации своих детей важным.

Чем это объясняется? Власти и медицинское сообщество недостаточно лоббируют тему вакцинации?

Государственной пропаганды у нас, как таковой, нет. Но нельзя сказать, что она оказывает ключевое значение. Многие факторы играют роль. Замечу, что Украина не мировой лидер по антивакцинаторскому движению. Да, мы в верхней трети этого позорного антирейтинга, но не лидеры. Например, во Франции антивакцинаторов больше, чем в Украине. Хотя страна с более развитой медициной.

И как вы объясните такую популярность антивакцинаторов? Ведь ежегодно вакцинация предотвращает от 2 до 3 миллионов смертей.

Сколько существует вакцинация, столько существует антивакцинаторство. Против первых вакцин от оспы Эдварда Дженнера, который использовал «коровью оспу», рисовали пугающие карикатуры. Якобы при вакцинации вырастают рога.

Современное антивакцинаторство произрастает из знаменитой фейковой теории Эндрю Уэйкфилда, что вакцины вызывают аутизм. Тогда началось массовое возрождение антивакцинаторского движения в современном виде. С этого момента прошло тридцать лет.

Последние лет десять возникла новая тенденция - антивакцинаторское движение стали использовать как оружие в информационных войнах. Поэтому нужно понимать, что в 2020 году порядка 75% антивакцинаторского контента в интернете и соцсетях — это продукты ботоферм и проплаченных провокаторов, которые специально сеют раздор и панику. И это - общемировая ситуация.

Кто эти оставшиеся 25%? Обеспокоенные родители, которые боятся навредить ребенку вакциной?

На самом деле, классификация реальных людей гораздо более разнообразная. Это не монолитная масса, а разношерстное движение, которое как-то склеивается воедино только недоверием к прививкам и больше ничем.

Да, как вы сказали, есть обеспокоенные родители. Есть фанатичные верующие, для которых это грех и вмешательство в волю Божью. Есть люди, с головой ударившиеся в теории заговоров, и таким образом протестующие против «масонского заговора» или «всемирного правительства рептилоидов». Есть те, кто просто не доверяют официальной медицине по своим соображениям (личная обида, родственников плохо лечили, псевдорелигиозные убеждения).

Соответственно, людей из этого спектра можно либо по-разному переубеждать, либо, наоборот, никак не переубедить.

Есть мнение, что антивакцинаторство — признак более глубоких тенденций в обществе, в частности, недоверия к властям. Есть в этом здравое зерно?

Безусловно, в странах, где люди принципиально не доверяют медицинской системе государства, антивакцинаторов больше. Это давно известно. Возьмем ту же Францию, о которой я сказал. Власти Франции допустили бардак с календарем прививок, в течение нескольких лет они его меняли много раз. Это привело к тому, что люди окончательно запутались и вообще перестали вакцинироваться. В Украине люди традиционно не доверяют властям. В том числе, властям от медицины.

Сейчас в сети гуляет много информации о поиске вакцины от коронавируса. Мое внимание привлекло одно мнение, которое, вполне вероятно, может быть далеко не единичным. Человек говорит, что не противник вакцинации, но от ковида прививку делать не будет. Цитирую причину: «…из-за бредовых непоследовательных действий властей и реакций на пандемию, карантин». Как медицинскому сообществу реагировать на такое мнение?

Как минимум, вести адекватную информационную политику. Но заявляющие такое люди имеют проблемы с базовой логикой. Ведь вакцина будет не украинская, а Оксфордская, Стэндфордская или еще какая-нибудь. Не доверяешь украинской медицине? - Замечательно. Но какие основания не доверять американской или британской? Не знаю, как таких людей можно переубеждать.

Честно говоря, с вакциной от коронавируса я бы действовал по принципу «Не хотите? – Болейте». Если вакцина действительно будет эффективной, вакцинированным людям будет наплевать на тех, кто не хочет вакцинироваться.

За время распространения коронавируса появилось масса фейков относительно вакцин. Например, что вакцины — это план по имплантации отслеживаемых микрочипов. Правильно ли полагать, что антипрививочное лобби активизируется именно в разгар эпидемий?

Оно, конечно, активизируется. Но разгон информации о чипировании, смешные фейки про 5G — это сто процентов инструмент информационной войны, работа проплаченных ботов. Хотя могу представить людей, которые в это верят.

Можете назвать еще парочку своих любимых фейковых историй о вакцинации?

Моя любимая претензия антивакцинаторов звучит так: «Зачем нам вакцинироваться от полиомиелита, если нет полиомиелита». Но то, что полиомиелита нет — это заслуга вакцинации. Антивакцинаторы забывают, что его нет именно из-за вакцин. То есть, они против прививок на фоне массовых прививок.

Второй смешной и нелепый аргумент антивакцинаторов: «Вы же вакцинированы, какое вам дело до нас, дайте нам жить, как мы хотим». Опять же, люди не понимают, что далеко не все болезни радикально предотвращаются прививками. Есть ряд заболеваний, вакцинация от которых уменьшает вероятность заболевания либо тяжесть этой болезни, но не защищает на сто процентов.

Также в любом обществе есть от пяти до десяти процентов людей, которым нельзя делать прививки по медицинским соображениям (например, люди с пересаженными органами, с иммунодефицитами). Этих людей защищает исключительно щит коллективного иммунитета. К сожалению, проблема в том, что мы здесь взываем к гражданской сознательности. Но антивакцинаторы такого слова не понимают, не к чему взывать.

В одном интервью ведущего эксперта по вакцинации Пола Оффита спросили, нужно ли запрещать книги о вреде прививок. Он ответил, что на такие меры можно пойти, когда дело заходит слишком далеко. На ваш взгляд, нужно ли фильтровать и запрещать контент антивакцинаторов?

Здесь вопрос баланса между свободой слова и безопасностью общества. Как всегда, в таких случаях однозначного ответа нет. Например, весь мир официально запрещает пропаганду расизма, нацизма или детскую порнографию даже на словах. Так делается, потому что есть высокая социальная опасность.

В некоторых странах уже начали понимать, что антипрививочники – это тоже социально опасное движение, которое подрывает безопасность государства. Давайте называть вещи своими именами. Мое личное мнение - конечно, пропаганду антивакцинаторства необходимо запрещать. Это тот случай, когда необходимо жертвовать ценностями свободы слова ради безопасности общества. То есть, человек может иметь право не вакцинировать себя и своих детей под свою ответственность. Но он не имеет права это пропагандировать.

Самый эффективный метод – бить по кошельку. Например, во многих странах для людей, которые занимаются экстремальными видами спорта, страховка дороже обычной в десять раз. Ведь человек подвергается значительному риску, а для страховой это не выгодно. Здесь можно также. Не хочешь вакцинироваться – имеешь право. Но тогда медицинская страховка для тебя будет стоить дороже в десять раз.

Ребенок не вакцинирован – он не может ходить в муниципальный детский сад, а должен посещать частный для не вакцинированных детей. Без вакцинации тебя не возьмут на работу, ведь там ты общаешься с людьми… Это - абсолютно нормально, ведь любое право не освобождает от обязанностей. Не вакцинироваться – твое право. Но никто не обещал, что это пройдет для тебя без последствий.

В нашей стране в этом направлении что-то делается?

Ничего. Насколько помню, формально у нас есть запрет детям посещать детские сады и школы без вакцинации. Но у нас все очень шатко в законодательном плане и не урегулировано. Поэтому один из одиозных украинских антивакцинаторов, адвокат Сергей Гула от имени антивакцинаторов подает судебные иски (например, что детей не допускают в сад). Часто он эти иски выигрывает, ведь наше законодательство, как дышло, в нем полно коллизий. Какие-то указы МОН идут вразрез с нормами законодательства.

Чтобы вы сказали противникам вакцинации, которые говорят: «Может быть, в будущем в науке появятся данные, которые изменят взгляды на прививки, и мы окажемся правыми».

Правыми в чем? Ведь спектр претензий антивакцинаторов чрезвычайно широк. Могут ли они оказаться правы, что прививаться хуже, чем не прививаться? – Такого быть не может. Есть эмпирические данные о том, что они не правы. Те самые три миллиона предотвращенных смертей ежегодно – объективная реальность.

Можно открыть статистику по некоторым африканским странам и воочию убедиться, к чему приводит отсутствие вакцинации. Также можно посмотреть на статистику по той же кори, полиомиелиту, оспе до появления вакцины. Люди просто не хотят видеть объективные факты и живут в замкнутом информационном пузырьке.

Но в каких-то мелких моментах антивакцинаторы могут быть правы. Например, если какая-то конкретная вакцина конкретного производителя от конкретной болезни будет иметь побочные последствия. Такое возможно.

В глобальной стратегии ВОЗ на период до 2030 года в области иммунизации есть цель, которая звучит так: «Все люди понимают ценность иммунизации и активно обращаются за услугами вакцинации». Осталось десять лет. Насколько эта цель реализуема?

Никак не реализуема. Причем, как ни странно, именно в развитых странах. В развивающихся странах, думаю, уже достигнута. Если подумать, этот парадокс становится логичным. В какой-то отсталой африканской стране абсолютно безграмотные люди каждый день видят смерти детей и взрослых. Поэтому они соглашаются на прививки, даже если считают укол шприцом шаманским действием.

В развитых странах инфекционные болезни давно отступили. На фоне мнимого благополучия люди перестали получать «прививку реальностью». Они не видят смертей от болезней, поэтому не понимают, зачем прививки. Эпидемия коронавируса в очередной раз продемонстрировала, как эта логика работает: «У нас ни один знакомый не заболел, значит, коронавируса нет». Поэтому в развитых странах эта цель ВОЗ достигнута не будет.

Ирина Петренко