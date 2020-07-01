В Украине растет показатель инфицирования COVID-19, но задействование аппаратов ИВЛ достаточно низкое – совещание у Зеленского

Правительство готовится ко второй волне эпидемии.

В Украине показатель заболеваемости COVID-19 увеличился до 58 человек на 100 тысяч населения.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом доложили президенту Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса.

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«Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 тысяч населения. Однако задействование аппаратов ИВЛ достаточно низкое - всего 6,5%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство готовится ко второй волне эпидемии.

Национальная полиция доложила, что за последние сутки вручила 484 протокола общественным заведениям, таким как рестораны, ночные клубы и т.д., где зафиксировано нарушение карантина.

Как сообщал УНИАН, 30 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при достижении показателя активных больных 60 на 100 тыс. населения карантин в Украине будет ужесточен.

В Украине на утро 1 июля зарегистрировано 44 тыс. 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 173 летальных, 19 тыс. 548 человек выздоровели. За сутки зафиксировано 664 новых случая.

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