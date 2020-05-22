У Зеленского допустили вспышку кори и туберкулеза в ближайшем будущем

В настоящее время количество вакцинаций в стране уменьшилось на 20%. И это может привести к вспышке этих заболеваний в ближайшем будущем.

Несмотря на эпидемию коронавируса, вакцинация детей против кори, столбняка и других болезней не прекращалась.

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Об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщили на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. "Но сейчас количество вакцинаций уменьшилось на 20%. И это может привести к вспышке этих заболеваний в ближайшем будущем. Министерство здравоохранения будет призывать родителей не игнорировать прививки", - говорится в сообщении на сайте президента.

"Важно, чтобы вы донесли это до людей. Ведь корь, столбняк, туберкулез – настолько же тяжелые болезни, не менее опасные, чем коронавирусная инфекция. Нужно объяснить украинцам, что вакцинация важна и сейчас", – отметил Зеленский.

Кроме того, в ходе совещания сообщили, что Кабмин позволяет возобновить работу детских садов. Главным условием функционирования дошкольных учебных заведений станет соответствие санитарно-гигиеническим нормам. Это значит, что детсады могут открываться, но не обязаны этого делать, если они не готовы к приему воспитанников, не имеют достаточно средств защиты, термометров и других необходимых вещей для обеспечения безопасности детей.

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