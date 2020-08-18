В школах "оранжевой" зоны учителя будут вести уроки в защитных щитках для лица - Минздрав

Ранее Минздрав рекомендовал учителям вести уроки в защитных масках, но эту норму планируют отменить.

Министерство здравоохранения будет рекомендовать учителям школ «оранжевой» зоны карантина проводить уроки в прозрачных защитных щитках.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время конференции «Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021».

Говоря о рекомендациях Минздрава, которые необходимо соблюдать в образовательных учреждениях, Ляшко отметил, что они будут пересматриваться и меняться.

Чиновник напомнил, что к работе не рекомендуется допускать работников образовательных учреждений с температурой более 37,2 градусов.

Среди прочего, также рекомендуется сместить начало уроков для разных возрастных групп, чтобы ограничить контакты детей.

Ляшко добавил, что Минздрав рекомендовал учителям вести уроки в защитных масках, но сообщил, что после дискуссий с педагогами планирует отменить эту норму.

Вместе с тем, по его словам, в школах "оранжевой" зоны учителям будут рекомендовать одевать прозрачный защитный щиток, который "позволяет передавать эмоции для того, чтобы не нарушать образовательный процесс".

В начале урока учитель должен поинтересоваться у учеников их самочувствием. В случае появления опасных симптомов, ребенка нужно перевести во временный изолятор.

Кроме того, в туалетах в образовательных учреждениях должно быть жидкое мыло и только бумажные полотенца, либо электросушилки.

«Если есть жидкое мыло, антисептик в туалете не обязателен», - добавил Ляшко.

Среди прочего, санврач подчеркнул, что необходимо увеличить количество мест для сбора использованных средств индивидуальной защиты.

Карантин в Украине: что известно

С 17 августа в Украине начал действовать новый раздел на карантинные зоны в условиях адаптивного карантина. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Все регионы разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зону по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19. В частности, Киев попал в "желтую".

Адаптивный карантин был введен в Украины 1 августа в . Тогда регионы страны поделили на "красную", "зеленый", "оранжевую" зоны учитывая загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установят различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие ожидают регионы "красной" зоны.

Виктор Ляшко отмечает, что в школах в "красной" зоне эпидемической опасности обучение будет проводиться в онлайн-режиме.

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Автор: Дмитрий Захаров