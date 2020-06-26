У пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Закарпатье выявили коронавирус

Все, кто контактировал с пострадавшими, а также оказывал помощь после ДТП должны обратиться к семейным врачам и сдать тест.

У пострадавших в ДТП с микроавтобусом, который перевернулся на трассе между Ужгородом и Мукачево обнаружили коронавирусную инфекцию.

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Об этом сообщил в своем Телеграмм-канале журналист Виталий Глагола. Он отметил, что по процедуре, всем кого привозит скорая в больницу при госпитализации делают экспресс-тест на коронавирус. "Во всех трех пострадавших, которых привезли в ЦГКБ Ужгорода такой тест оказался положительным. Их сразу изолировали и взяли биоматериалы для лабораторного тестирования", - сообщил журналист.

Также он отметил, что все, кто контактировал с пострадавшими, а также оказывал помощь после ДТП, должны обратиться к семейным врачам и сдать тест в момент 7-14 дней после контакта. Это касается и 2 экипажей полиции и 4 экипажей скорой помощи.

Напомним, ДТП произошло вчера вечером в селе Вовкове Ужгородского района. Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что микроавтобус Mercedes Sprinter, который двигался по улице Главной, перевернулся на крышу. По предварительной информации, причиной аварии стала техническая неисправность - лопнуло одно из колес транспортного средства.

Известно, что в автомобиле, кроме водителя, находилось еще шесть пассажирок. Одна из них от полученных травм погибла на месте происшествия. Друге вместе с водителем госпитализированы.Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

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