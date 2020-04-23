У погибшего от COVID-19 одессита первый ПЦР-тест был отрицательным – мэрия

С 30 марта мужчина проходил лечение в обычной больнице. О заражении больного коронавирусом стало известно лишь после его смерти.

У погибшего от COVID-19 одессита первое ПЦР-исследование показало отрицательный результат.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Одесского городского совета, мужчина, 1963 г. р., о смерти которого стало известно сегодня, был госпитализирован еще 30 марта.

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Отмечается, что у него был диагноз «двусторонняя внебольничная пневмония», а также - тяжелые сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность.

В приемном отделении 30 марта был проведен экспресс тест на COVID-19, который был отрицательным.

«Пациент получал терапию, согласно протоколу. 9 апреля в связи с плановым обследованием всех пациентов с пневмонией в отделении ему провели тест-ПЦР, и был получен отрицательный результат», - сообщили в департаменте.

В связи с отсутствием положительной динамики лечения, 21 апреля мужчине было проведено повторное обследование ПЦР. Вчера, 22 апреля, в 10:15 больной умер от острой сердечной недостаточности и отека легких. В этот же день, в 19:00, был получен положительный тест-ПЦР, что позволило поставить окончательный диагноз - смерть в результате COVID-19.

Как уточнили в мэрии, мужчина все это время находился в Одесской городской клинической больнице №10.

«Больной находился в палате терапевтического отделения Одесской городской больницы №10 один. Кислород получал постоянно с помощью кислородного концентратора», - добавили в департаменте.

В настоящее время обследован лечащий врач умершего мужчины – ПЦР-тест отрицательный. В мэрии утверждают, что весь персонал отделения, в котором находился пациент, соблюдал противоэпидемические мероприятия, использовал средства индивидуальной защиты.

Отмечается, что в настоящее время в Одесском регионе лабораторно уже подтверждено 167 случаев COVID-19. Из них 50 человек — жители Одессы.

В частности, за последние сутки в регионе зарегистрированы 16 новых случаев заболевания; шесть — у одесситов; десять — у жителей районов области.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром стало известно, что в Одессе умер первый заразившийся коронавирусом пациент – 56-летний мужчина. Ранее умерли два человека в городе Подольске Одесской области.