Звезда "Квартала" Пикалов переболел коронавирусом и рассказал о пережитом в больнице (видео)
18:16, 06 августа 2020Страна
288 0
Артист сообщил, что перенес заболевание в «классической форме» и провел в больнице больше недели.
Александр Пикалов / Скриншот с видео
Артист студии «Квартал 95» Александр Пикалов переболел коронавирусной болезнью и рассказал о своем состоянии.
Читайте такжеВ Ивано-Франковском облсовете зафиксировали вспышку коронавируса
В интервью проекту «Зе Интервьюер» он сравнил заболевание с тем, как его однажды сбила машина.
«В моей жизни было, когда меня сбивала машина, я был на мотоцикле. Состояние – во-первых, ты чувствуешь себя полным дураком. Все болит, ломит, и так обидно…», – отметил Пикалов.
Артист сообщил, что перенес заболевание в «классической форме», с температурой 37,5, и провел в больнице 8 дней.
«Я благодарен всем докторам, которые меня терпели в этой больнице Александровской. Спасибо вам, низкий поклон», – заключил Пикалов.
- В Украине сегодня зафиксировали очередной антирекорд по новым случаям коронавируса. В стране зафиксировано почти 77 тысяч случаев COVID-19.
- В Минздраве планируют в сентябре выйти на 25 тысяч ПЦР-тестирований в сутки.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter