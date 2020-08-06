Звезда "Квартала" Пикалов переболел коронавирусом и рассказал о пережитом в больнице (видео)

Артист сообщил, что перенес заболевание в «классической форме» и провел в больнице больше недели.

Артист студии «Квартал 95» Александр Пикалов переболел коронавирусной болезнью и рассказал о своем состоянии.

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В интервью проекту «Зе Интервьюер» он сравнил заболевание с тем, как его однажды сбила машина.

«В моей жизни было, когда меня сбивала машина, я был на мотоцикле. Состояние – во-первых, ты чувствуешь себя полным дураком. Все болит, ломит, и так обидно…», – отметил Пикалов.

Артист сообщил, что перенес заболевание в «классической форме», с температурой 37,5, и провел в больнице 8 дней.

«Я благодарен всем докторам, которые меня терпели в этой больнице Александровской. Спасибо вам, низкий поклон», – заключил Пикалов.

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