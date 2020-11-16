Тимошенко переболела коронавирусом в тяжелой форме / Фото УНИАН
Муж лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко Александр заразился COVID-19.
Об этом она рассказала в комментарии корреспонденту Vesti.ua.
"Учитывая то, что у меня муж заболел коронавирусом, я была дома и помогала ему лечиться", – ответила Тимошенко на вопрос о том, как провела карантин выходного дня.
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Коронавирус у Юлии Тимошенко: что известно
- О болезни Юлии Тимошенко стало известно 23 августа. Соответствующую информацию подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока. "Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!"- сообщила тогда пресс-секретарь.
- По данным СМИ, вместе с Тимошенко коронавирусом заболели также ее дочь Евгения Тимошенко с мужем - Артуром Чечеткиным. Сообщалось даже о том, что Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ.
- Впоследствии пресс-секретарь Тимошенко сообщила, что депутат находилась в тяжелом состоянии и проходила интенсивный курс терапии.
- 2 сентября Тимошенко впервые прокомментировала свое состояние.
- 11 сентября стало известно о выздоровлении нардепа.
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