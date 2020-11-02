Ляшко напомнил, что за сентябрь 2020 года в Украине зарегистрировано 1 322 случая туберкулеза.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко напомнил украинцам об угрозе туберкулеза.

Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Facebook.

"Кроме ковида, есть и другие не менее важные вопросы профилактики инфекционных болезней национального уровня, которые нужно решать. Речь о туберкулезе", - написал он.

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Ляшко напомнил, что за сентябрь 2020 года в Украине зарегистрировано 1 322 случая туберкулеза. Всего, сейчас, от туберкулеза лечится более 14 тысяч человек.

«К сожалению, туберкулез не исчез и требует внимания и системного подхода к противодействию его распространения со стороны государственных институтов и организаций гражданского общества», - подчеркнул главный санврач Украины.

Туберкулез в Украине: что стоит знать

Украина до сих пор входит в топ-20 стран с наивысшим бременем лекарственно-устойчивого туберкулеза.

В рамках медицинской реформы меняется подход к лечению туберкулеза со стационарного на амбулаторный.

Версия о том, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ защищает от коронавирусной инфекции, не имеет подтверждения. Большое исследование израильских ученых опубликовали в авторитетном журнале Journal of American Medical Association.

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Автор: Денис Прядко