Главный санитарный врач Виктор Ляшко напомнил украинцам об угрозе туберкулеза.
Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Facebook.
"Кроме ковида, есть и другие не менее важные вопросы профилактики инфекционных болезней национального уровня, которые нужно решать. Речь о туберкулезе", - написал он.
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Ляшко напомнил, что за сентябрь 2020 года в Украине зарегистрировано 1 322 случая туберкулеза. Всего, сейчас, от туберкулеза лечится более 14 тысяч человек.
«К сожалению, туберкулез не исчез и требует внимания и системного подхода к противодействию его распространения со стороны государственных институтов и организаций гражданского общества», - подчеркнул главный санврач Украины.
Туберкулез в Украине: что стоит знать
- Украина до сих пор входит в топ-20 стран с наивысшим бременем лекарственно-устойчивого туберкулеза.
- В рамках медицинской реформы меняется подход к лечению туберкулеза со стационарного на амбулаторный.
Версия о том, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ защищает от коронавирусной инфекции, не имеет подтверждения. Большое исследование израильских ученых опубликовали в авторитетном журнале Journal of American Medical Association.
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