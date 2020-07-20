Прежде всего, в Украине необходимо ввести сложившуюся практику диагностики смерти мозга, создать сеть трансплант-координаторов и обеспечить больницы необходимым оборудованием для проведения операций.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о проблемах, которые необходимо решить для развития трансплантологии в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

"Вопрос трансплантации является приоритетом работы Минздрава. У нас создано отдельное подразделение, которое занимается именно вопросами трансплантации. Мы считаем, что развитие такой высокотехнологичной медицины необходимо нашей стране", - отметил он.

В то же время Степанов рассказал, что существует ряд вопросов, которые необходимо решить для развития трансплантологии в Украине.

Читайте такжеЗеленский хочет запустит программу по трансплантации за два года

Прежде всего, по мнению министра, в Украине недостаточно развит донорский этап трансплантации, что связано с отсутствием устоявшейся практики диагностики смерти мозга. "Хочу подчеркнуть, что диагностирование смерти мозга должно происходить в любом случае, независимо от того, может ли быть этот человек донором или нет", - подчеркнул он.

Также, по словам Степанова, существует проблема в плоскости развития трансплант-координации - надо создать центры и сеть трансплант-координаторов по всей стране. "Это люди, которые непосредственно занимаются техническим обеспечением вопросов трансплантации", - уточнил он.

Кроме того, существует необходимость обеспечения больниц необходимым оборудованием для проведения операций по трансплантации.

"У нас есть четкий план, мы четко понимаем, куда мы движемся и сроки, в которые мы можем выполнить все эти преобразования в наших больницах", - подчеркнул министр.

Он добавил, что на финансирование трансплантологии в стране в этом году предусмотрено 112 млн грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram