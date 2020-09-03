В Национальной детской специализированной больницы Охматдет провели вторую неродную трансплантацию костного мозга.
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Как сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко во время брифинга, все расходы больницы впервые оплатил Минздрав за средства госбюджета.
Врачи провели операцию на предыдущей недели.
"На следующей неделе в Охматдете планируются еще две трансплантации - аутологическая и от родственного донора. В конце месяца планируется третья неродственная трансплантация, костный мозг будет поставлен из-за рубежа", - сообщил Иващенко.
Отмечается, что Минздрав разработал проект распоряжения Кабмина о создании украинского центра трансплант-координации.
Трансплантация в Украине: что известно
- Ранее в Украине создали специальное подразделение, которое занимается исключительно вопросами трансплантации. Впрочем, пока Украина сталкивается с рядом проблем в этой области, в частности: неразвитость донорского этапа, необходимость развития системы центров трансплант-координации, отсутствие соответствующего оборудования в больницах и подготовка хирургов.
- Степанов сообщал, что для Минздрава вопросы трансплантации являются одними из приоритетных направлений развития здравоохранения.
- Три человека во Львовской больницы скорой помощи получили второй шанс на жизнь. Всем им пересадили органы от умершего донора. Один из реципиентов, 45-летний львовянин стал первым в Украине пациентом, которому провели трансплантацию поджелудочной железы. Также ему пересадили почку. К сожалению, 17 августа врачи сообщили о его смерти.
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