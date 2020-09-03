В Минздраве сообщили, что в конце месяца планируется третья неродственная трансплантация, костный мозг будет поставлен из-за рубежа.

В Национальной детской специализированной больницы Охматдет провели вторую неродную трансплантацию костного мозга.

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Как сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко во время брифинга, все расходы больницы впервые оплатил Минздрав за средства госбюджета.

Врачи провели операцию на предыдущей недели.

"На следующей неделе в Охматдете планируются еще две трансплантации - аутологическая и от родственного донора. В конце месяца планируется третья неродственная трансплантация, костный мозг будет поставлен из-за рубежа", - сообщил Иващенко.

Отмечается, что Минздрав разработал проект распоряжения Кабмина о создании украинского центра трансплант-координации.

Трансплантация в Украине: что известно

Ранее в Украине создали специальное подразделение, которое занимается исключительно вопросами трансплантации. Впрочем, пока Украина сталкивается с рядом проблем в этой области, в частности: неразвитость донорского этапа, необходимость развития системы центров трансплант-координации, отсутствие соответствующего оборудования в больницах и подготовка хирургов.

Степанов сообщал, что для Минздрава вопросы трансплантации являются одними из приоритетных направлений развития здравоохранения.

Три человека во Львовской больницы скорой помощи получили второй шанс на жизнь. Всем им пересадили органы от умершего донора. Один из реципиентов, 45-летний львовянин стал первым в Украине пациентом, которому провели трансплантацию поджелудочной железы. Также ему пересадили почку. К сожалению, 17 августа врачи сообщили о его смерти.

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Автор: Виктория Гордиенко