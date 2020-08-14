В Институте рака после реконструкции лаборатории можно будет делать операции по пересадке костного мозга - Минздрав

Работы по реконструкции планируется завершить в январе-феврале 2021 года.

В Национальном институте рака после реконструкции лаборатории молекулярно-генетической диагностики и экспериментальной онкологии можно будет проводить операции по пересадке костного мозга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Степанов отметил, что приехал в Национальный институт рака ознакомиться с ходом работ по реконструкции лаборатории молекулярно-генетической диагностики и экспериментальной онкологии.

«Был создан проект, он проходит строительную экспертизу. У нас есть четкий график реализации. Мы хотим полностью закончить этот проект в январе, максимум в феврале 2021 года. Он у нас расписан пошагово, как по срокам, так и по средствам», - отметил он.

Министр добавил, что общая сумма проекта реконструкции молекулярно-генетической лаборатории составляет 106 млн грн, из них 61% средств будут направлены на закупку оборудования.

«Когда будет реконструирована, фактически построена эта лаборатория, мы значительно улучшим процесс лечения по онкогематологическим больным. Это прежде всего касается пересадки костного мозга, которая станет возможной благодаря такой лаборатории», - заявил Степанов.

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Автор: Константин Гончаров