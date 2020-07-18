"Пошли очень быстрыми шагами": Степанов надеется, что государственная информационная система трансплантации заработает с 2021 года

В 2018 году Верховная Рада приняла закон, который регулирует в Украине применение трансплантации анатомических материалов человека. Законом, в числе прочего, предусмотрено создание Единой государственной информационной системы трансплантации.

Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ) начнет работать с 2021 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Минздрава сказал на брифинге.

"Мы пошли очень быстрыми шагами что касается развития по всей стране центров трансплантации. Мы привлекаем соответственно медицинские учреждения, меняем нормативные документы. Там очень много надо всего изменить, принять нормативных документов, чтобы построить систему, которая будет безопасной, правовой, нам позволит войти в перечень стран, которые являются одними из лидеров в мире по трансплантации, таких как Испания, США, Германия", - сказал Степанов.

При этом министр выразил убеждение, что украинская медицина может достичь такого уровня.

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"То, что касается единой государственной системы по вопросам трансплантации, - это одна из основных составляющих этой системы. Что делает эта система? Там составляются соответствующие реестры, регистры доноров, реестры получателей, то есть людей, которые нуждаются в трансплантации", - добавил Степанов.

Он отметил, что специалисты разрабатывают электронную систему трансплантации со всеми необходимыми элементами защиты.

"Задача, которая поставлена перед соответствующими специалистами, - чтобы мы смогли эту систему усовершенствовать, разработать и запустить уже с 1 января. Я хочу, чтобы мы запустили с 1 января. Нам очень много нужно сделать", - подчеркнул Степанов.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, более 5 тыс. украинский ожидают трансплантации органов.

В 2018 году Верховная Рада приняла закон, который регулирует в Украине применение трансплантации анатомических материалов человека. Законом, среди прочего, предусмотрено создание ЕГИСТ.

В конце 2019 года парламент внес изменения в закон, которыми отложил запуск системы до 1 января 2021 года.

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