В новом корпусе "Охматдета" можно будет проводить трансплантацию костного мозга - президент

Зеленский подчеркнул, что теперь не нужно везти украинских детей на диагностику за границу, поскольку в столице появился современный диагностический центр.

В Национальной детской специализированной больнице «Охматдет», благодаря открытию нового корпуса с современным оборудованием, можно будет проводить трансплантацию костного мозга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на совместном брифинге президента Украины Владимира Зеленского и министра здравоохранения Максима Степанова после посещения больницы.

«Сегодня прекрасный, фантастический день - открытие действительно фантастического корпуса, фантастической больницы «Охматдет». Открыто шесть новых отделений, это поможет сохранить жизни наших детишек», - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что «самая современная, самая лучшая техника, что есть в мире, здесь она есть, мне кажется, что это очень важно».

«Знаю, что раньше тоже только теоретически говорили о трансплантации костного мозга, сейчас это все в действии и будет происходить в нашей родной стране на самом высоком мировом уровне», - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что теперь не нужно будет везти украинских детей на диагностику за границу, в «Охматдете» появился современный диагностический центр.

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В свою очередь, глава Минздрава также отметил важность открытия нового корпуса больницы «Охматдет». «Мы сегодня посетили эту больницу, открытие очень важного направления - лечение всех онкобольных детей. Это то, чего не было, это отделение онкологического профиля, пересадки костного мозга, то, в чем нуждаются наши дети. Ежегодно около 1 млрд грн мы тратим на лечение за границей наших детей, и этой суммы не хватает, потому что лечение за границей по сравнению с Украиной - это всегда дороже, порой в несколько раз дороже», - заявил Степанов.

По словам министра, теперь количество детей, которым будет оказана необходимая специализированная медицинская помощь, значительно возрастет.

Как сообщал УНИАН, строительство второго нового корпуса национальной детской специализированной больницы "Охматдет" было завершено в начале апреля 2020 года, его планировали открыть 1 июня.

Справка УНИАН. Строительство нового лечебно-диагностического комплекса НДСБ «Охматдет» было возобновлено в 2016 году после замораживания в 2013 году. В 2018 году было завершено строительство первого пускового комплекса заведения с диагностическими отделениями. В том же году началось строительство второго комплекса на 40 отделений, в том числе Центра детской гематологии, онкологии и трансплантации костного мозга, а также планировалось расширить отделение трансплантации костного мозга и интенсивной мегадозовой химиотерапии и вдвое увеличить количество операционных.

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