В Киеве хирурги впервые за 15 лет пересадили сердце (видео)

Хирургическое вмешательство прошло полностью успешно.

Киевские хирурги провели уникальную операцию, они впервые за 15 лет пересадили сердце. Его получил 62-летний житель столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Института сердца.

Так, стало известно, что в Киеве врачи впервые за 15 лет провели трансплантация сердца. Эту операцию столичные врачи сделали в Институте сердца Минздрава Украины. Отмечается, что хирургическое вмешательство прошло полностью успешно.

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Пересадку сердца осуществлял профессор и кардиохирург Борис Тодуров с командой врачей Института сердца Минздрава Украины. Новое сердце получил 62-летний киевлянин Петр Владимирович, его родное было настолько поражено, что спасти его могла только трансплантация.

"Искренняя и безграничная благодарность родственникам пациента, которые предоставили разрешение взять органы, чтобы спасти других людей. Печень и 2 почки доставили в Национальный Институт хирургии и трансплантологии им.Шалимова", - говорится в сообщении.

Известно, что донором для 62-летнего киевлянина стал молодой парень, которому было чуть более 20 лет, но его мозг, к сожалению, умер.

Напомним, днепровские коллеги столичных медиков провели сложную операцию над 6-месячным ребенком. Известно, что 7 июля в больнице им. Руднева команда врачей сделала настоящее чудо – челюстно-лицевой хирург, ЛОР-эндоскопист, нейрохирург и анестезиолог провели сложную операцию.

Как только специалисты провели все необходимые исследования и процедуры, врачам удалось обнаружить новообразование, которое локализуется в верхней челюсти с распространением на основную кость, новообразования носоглотки и экссудативный отит слева. Медики сразу же приступили к операции, которая длилась 4 часа. После операции все функции ребенка остались в норме. На четвертые сутки ребенок был выписан домой в удовлетворительном состоянии.

Как сообщал УНИАН ранее, во Львове недавно также впервые провели операцию по пересадке сердца.

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