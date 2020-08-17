Во Львове умер мужчина, которому недавно пересадили поджелудочную железу

Некоторое время после операции состояние мужчины было стабильным, говорят львовские медики.

Мужчина, которому ранее впервые в Украине пересадили поджелудочную железу от неродственного донора, умер.

Об этом сообщается на странице Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова в Facebook.

"Это огромная потеря не только для его родных, но и для всего нашего коллектива и тех, кто болел и переживал за мужчину. Все эти дни наши врачи буквально жили с ним в реанимации. Круглосуточное сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег: мы делали все от нас зависящее, чтобы Андрей восстановился после операции ", - говорится в сообщении.

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Врачи рассказывают, что длительное время состояние мужчины было стабильным, почка и поджелудочная начали работать.

"Но, к сожалению, потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбировались и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта", - добавляют в медучреждении.

Трансплантация поджелудочной железы: что это

Медики говорят, что это одна из самых сложных операций по пересадке органов. Мировая статистика говорит о том, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время как два других получают шанс жить полноценно.

Во львовской городской клинической больнице скорой медицинской помощи впервые сделали трансплантацию поджелудочной железы вечером 6 августа.

Донором стал 38-летний житель Львовской области, который попал в больницу с разрывом аневризмы сосудов головного мозга. Его состояние было несовместимым с жизнью, поэтому родные подписали разрешение на донорство.

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Автор: Юрий Годован