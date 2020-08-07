В Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы (фото)

Операцию провели во львовской больнице скорой медицинской помощи.

Во львовской городской клинической больнице скорой медицинской помощи впервые сделали трансплантацию поджелудочной железы вечером 6 августа.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 7 августа.

Но это не первая трансплантация, которую делали в этой больнице и Украины в целом.

"В нашей стране практически ночью была впервые сделана трансплантация поджелудочной железы. Вообще сделали три операции: пересадку сердца, пересадку почки. И третья операция - человеку сделали пересадку почки и поджелудочной железы", - рассказал Степанов.

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"Донором стал 38-летний житель Львовской области. Он попал в больницу с разрывом аневризмы сосудов головного мозга, состояние было несовместимым с жизнью. Родные подписали разрешение на донорство. Выражаем соболезнования семье, которая потеряла сегодня близкого человека. Но благодаря вашему решению сразу три человека получили второй шанс. Всего за эту ночь в больнице три человека получили 4 новых органа - сердце, две почки и поджелудочную. Почки и поджелудочную получил 45-летний львовянин, который с детства болел сахарным диабетом, а последние несколько лет еще и на почечную недостаточность. Операция подарила ему шанс вылечиться от обеих болезней. Я благодарю коллектив больницы, Олега Самчука и всех причастных! " - написал мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

"Сердце получил Василий из Черновцов. Ему 45 лет. Собственный орган мужчины три года назад из строя вывела пневмония с осложнениями. Он уже едва держался и без операции долго не прожил бы", - пишет журналистка Ирина Заславец в Facebook.

По словам Степанова, вопрос трансплантации является "сверхприоритетом для Минздрава".

"Мы хотим через 2,5-3 года получить трансплантационную независимость, чтобы мы наших граждан не отправляли за границу. Ибо мы ежегодно отправляем их, перечисляем (деньги - ред). Например, в этом году миллиард гривень в нас заложено на лечение людей с рубежом. Если мы будем говорить о суммах средств, которые мы тратим на лечение за рубежом, и разовьем трансплантацию в нашей стране, то количество людей, которым мы спасем жизни, увеличится в разы ", - добавил министр.

По его словам, в Украине трансплантация стоит дешевле, иногда в 4-5 раз.

"Каждый год у нас в трансплантации нуждаются около 5000 человек. Каждый день у нас умирает примерно 9 человек, которые не дождались трансплантации", - рассказал Степанов.

Как писал УНИАН, во Львове впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца.

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