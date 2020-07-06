В Минздраве создали подразделение по развитию трансплантологии

Более 5 тыс. украинцев нуждаются в трансплантации органов.

В Министерстве здравоохранения Украины создано подразделение по развитию трансплантологии.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

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В частности, по его словам, в настоящее время более 5 тыс. украинцев ожидают трансплантации органов. Условий для развития трансплантологии в Украине не было, поэтому многие граждане вынуждены были делать такие операции за рубежом.

В связи с этим Минздрав создал отдельное подразделение именно для развития трансплантологии.

«Надо очень мощно взяться за развитие трансплантологии в нашей стране. Во-первых, в Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а значит более доступны для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга по более низкой цене может привлечь иностранцев», - подчеркнул Зеленский.

Министр здравоохранения добавил, что Минздрав уже расширяет перечень больниц, в которых могут делать операции по трансплантации органов. Степанов считает, что развитие трансплантологии может стать частью медицинской реформы.

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