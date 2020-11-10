Вероятность введения локдауна медик оценивает как вполне реальную.

Несмотря на намерения ввести в Украине карантин выходного дня, вероятность локдауна в будущем остается высокой.

Такое мнение в эфире Апостроф Live высказал врач-инфекционист Вадим Аристов.

Читайте такжеВ 10 областях Украины заполненность больниц пациентами с коронавирусом составляет более 70%Он считает, что политическая оппозиция уже власть загнала в такую ситуацию, когда она не может ввести тотальный карантин, как это делается в Европе, и не может говорить, что проблема отсутствует. Именно исходя из этого возникла идея карантина выходного дня. Однако вероятность введения локдауна медик оценивает как вполне реальную.

"Я думаю, что это решение примет непосредственно президент Зеленский и это будет очень неожиданно. Пока есть указание всем сказать, что его нет, чтобы никто не мог подготовиться", - ответил он на вопрос о возможности введения жесткого карантина.

Аристов описал плачевную ситуацию в украинских больницах.

"Сейчас медиков, работающих, становится все меньше. Кто-то болеет и умирает, кто-то не выдерживает этого давления и уходит с этой работы. К тому же соседние страны начинают облегчать въезд и легализацию украинских медиков. Польша рассматривает такой закон. Если мы не позаботимся, чтобы в больницах было достаточно поступлений, то там просто все исчезнет", - сказал он.

По словам инфекциониста, в начале пандемии, весной, в Украине было подготовлено для больных COVID-19 13 тысяч коек, а сейчас уже 28 тысяч заполнены.

"Эти дополнительные кровати - это места, где человек может подождать, пока другой либо вылечится каким-то чудом, либо ... Это кровать без кислорода, без квалифицированных традиций лечения инфекционных болезней. Это врачи, которые делают все возможное, учась на ходу", - добавил он.

Аристов подчеркнул, что медики все больше истощены. К этому приводит и работа в экстремальном режиме в защитном оборудовании и то, что врачи нередко "выбывают из строя", получив инвалидность или существенные проблемы со здоровьем.

"Если мы будем кормить рестораторов или владельцев спортзалов, уничтожая как класс медицинских работников, то такая нация не сможет долго существовать", - заявил медик.

Карантин выходного дня в Украине

9 ноября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время правительство примет решение о применении более жестких карантинных мер в выходные дни. В частности, Минздрав предлагает правительству установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

В Минздраве предлагают рекомендовать субъектам хозяйствования ввести отдельное время для обслуживания лиц за 60 лет.

Кроме того, Минздрав предлагает в «красных зонах» эпидопасности позволить работать магазинам, но с 7:00 до 20:00, при этом чтобы количество посетителей было 1 на 20 квадратных метров.

Карантин выходного дня может быть введен с 14 ноября.

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Автор: Андрей Василюк