В правительстве ожидают снижения заболеваемости COVID-19 от введения карантина выходного дня в течение трех недель.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что в Украине будет введен полный локдаун в случае, если врачи перейдут к медицинской сортировке больных COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

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«Если карантин выходного дня не приведет к падению заболеваемости, и мы перейдем к «локдауну» медицинской системы, а не только к «локдауну» сферы услуг, конечно, что, если в таком случае, когда врачи по протоколу сортировки больных будут выбирать кому предоставлять медицинские услуги, а кому - нет, мы точно перейдем к полному локдауну. Я предлагаю всем быть ответственными и не доводить систему медицинского обеспечения до такого состояния», - заявил Немчинов.

По его словам, Министерство здравоохранения на заседании правительства сообщило, что «они ожидают результатов по итогам трех недель, поскольку этот карантин выходного дня введен до 30 ноября».

Карантин выходного дня: что известно

12 ноября Кабинет министров опубликовал постановление №1100 от 11 ноября, которым отменяется адаптивный карантин с разделением на зоны и вводится общенациональный карантин выходного дня.

«В период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября по 30 ноября 2020 года запрещается: работа предприятий общественного питания (кроме услуги на вынос) работа торгово-развлекательных центров; развлекательных заведений; деятельность субъектов хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами», - говорится в постановлении.

Также запрещается: проведение всех массовых культурных, концертных, социальных, религиозных, рекламных мероприятий с участием более 20 человек; деятельность театров и кинотеатров, заполненностью кинозалов или залов более 50% мест; деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить число посетителей в зале из расчета один человек на 20 кв. м.

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Автор: Константин Гончаров