В этом году Минздрав планирует закупить 210 компьютерных томографов для опорных больниц

Оборудование установят в районных и городских больницах, которые определены как опорные, в том числе для больных COVID-19.

В этом году Министерство здравоохранения планирует закупить 210 компьютерных томографов для опорных больниц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя сообщения ряда СМИ о том, что в некоторых регионах пациентам с COVID-19 не разрешают делать компьютерную томографию из-за отсутствия надлежащих условий.

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"К сожалению, компьютерными томографами не обустроены все районные больницы, не обустроены городские больницы, где, в том числе, лечатся больные COVID-19. Мы только в начале этого пути. Сейчас на выполнение программы президента по обустройству опорных больниц у нас в этом году предусмотрена закупка 210 компьютерных томографов, которые как раз будут установлены в районных, городских больницах, которые определены как опорные", - сказал Степанов.

Он заверил, что в следующем году закупка компьютерных томографов продолжится.

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