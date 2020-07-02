В этом году Минздрав планирует закупить 210 компьютерных томографов для опорных больниц
В этом году Министерство здравоохранения планирует закупить 210 компьютерных томографов для опорных больниц.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя сообщения ряда СМИ о том, что в некоторых регионах пациентам с COVID-19 не разрешают делать компьютерную томографию из-за отсутствия надлежащих условий.
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"К сожалению, компьютерными томографами не обустроены все районные больницы, не обустроены городские больницы, где, в том числе, лечатся больные COVID-19. Мы только в начале этого пути. Сейчас на выполнение программы президента по обустройству опорных больниц у нас в этом году предусмотрена закупка 210 компьютерных томографов, которые как раз будут установлены в районных, городских больницах, которые определены как опорные", - сказал Степанов.
Он заверил, что в следующем году закупка компьютерных томографов продолжится.
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