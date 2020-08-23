У Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус – СМИ
11:56, 23 августа 2020Страна
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Также COVID-19 заболели члены семьи нардепа.
Тимошенко заразилась коронавирусом / фото УНИАН
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Заболели и другие члены семьи нардепа.
Об этом сообщает "РБК-Украина"со ссылкой на источники.
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Отмечается, что вместе с Тимошенко COVID-19 заболели также ее дочь Евгения Тимошенко с мужем – Артуром Чечеткиным.
Где и когда могла инфицироваться коронавирусом Тимошенко – пока неизвестно. Нет также сведений о том, в каком состоянии она находится и как проходит лечение.
Коронавирус в Украине: что известно
- Ранее COVID-19 переболела жена президента Владимира Зеленского и их сын.
- По состоянию на утро 23 августа в Украине лабораторно подтверждено 104 958 случаев заболевания COVID-19 из них 2 271 летальный, 52 235 пациентов выздоровели.
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