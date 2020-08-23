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У Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус – СМИ

11:56, 23 августа 2020
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Тимошенко заразилась коронавирусом / фото УНИАН

Об этом сообщает "РБК-Украина"со ссылкой на источники.

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Отмечается, что вместе с Тимошенко COVID-19 заболели также ее дочь Евгения Тимошенко с мужем – Артуром Чечеткиным.

Где и когда могла инфицироваться коронавирусом Тимошенко – пока неизвестно. Нет также сведений о том, в каком состоянии она находится и как проходит лечение.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Алина Вишневская

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