У Юлии Тимошенко обнаружили коронавирус – СМИ

Также COVID-19 заболели члены семьи нардепа.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Заболели и другие члены семьи нардепа.

Об этом сообщает "РБК-Украина"со ссылкой на источники.

Читайте такжеЗеленский указал на опасную тенденцию увеличения загруженности больниц больными COVID-19

Отмечается, что вместе с Тимошенко COVID-19 заболели также ее дочь Евгения Тимошенко с мужем – Артуром Чечеткиным.

Где и когда могла инфицироваться коронавирусом Тимошенко – пока неизвестно. Нет также сведений о том, в каком состоянии она находится и как проходит лечение.

Коронавирус в Украине: что известно

Ранее COVID-19 переболела жена президента Владимира Зеленского и их сын.

По состоянию на утро 23 августа в Украине лабораторно подтверждено 104 958 случаев заболевания COVID-19 из них 2 271 летальный, 52 235 пациентов выздоровели.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская