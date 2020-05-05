Лучше, чем ПЦР: медик назвала наиболее правдивый тест на коронавирус

По ее словам, большее доверие вызывают тесты, в которых применяется иммуноферментный анализ (ИФА).

Тесты на коронавирус с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) могут показывать отрицательный результат у зараженных из "явной клиникой". Большее доверие вызывают тесты, в которых применяется иммуноферментный анализ (ИФА).

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Об этом в комментарии «Обозревателю» рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней Университета им. Богомольца Ольга Голубовская. "У нас сейчас огромное количество вирусных пневмоний, у которых отрицательный ПЦР, но явная клиника. Врачи не могут поставить клинический диагноз", – заявила она.

В этом контексте медик объяснила: "Мы позволили врачам ставить диагноз коронавирусной болезни, только если пациент имеет характерные клинические признаки в очаге заражения и в случае близкого контакта. Но это такое заболевание, что можно заразиться и без близкого контакта".

По ее словам, большее доверие вызывают тесты, в которых применяется иммуноферментный анализ (ИФА). "Пока у нас не будет внедрена система тестирования с иммуноферментным анализом, мы не увидим истинного количества инфицированных и не сможем диагностировать это заболевание при отрицательном ПЦР", – заявила врач.

В этом контексте Голубовская напомнила о том, что Украина стала пятой страной мира, которая смогла изготовить тест-системы ИФА.

Как заявлял главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в Украине ИФА-тесты на выявление антител к новой коронавирусной инфекции проходят испытания.