В Украине уже еженедельно проводится 30 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус - Ляшко

Также заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время в Украине будут проводить исследования на наличие антител к новому коронавирусу.

В Украине уже еженедельно проводится 30 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал на заседании Согласительного совета в парламенте.

"Украина подает в официальную статистику исключительно тестирование методом полимеразной цепной реакции. Сегодня лаборатории оборудованы амплификаторами, дополнительно увеличены мощности. Как и обещали, мы вывели сейчас страну на 30 тысяч тестов в неделю с потенциальным расширением до 80 тысяч тестов в неделю", - заявил Ляшко.

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Он также сообщил, что в ближайшее время в Украине будут проводить исследования на наличие антител к новому коронавирусу, чтобы проконтролировать общее количество тех, кто переболел COVID-19.

«При обнаружении антител мы можем делать миллион тестов в сутки, но сегодня нет принятой позиции и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, что эти тесты могут использоваться как диагностические. Поэтому мы их будем использовать исключительно ретроспективно, исключительно для проведения эпидемиологических расследований», - сказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9.00 30 апреля в Украине зарегистрировано 10 тыс. 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 тыс. 238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

Также за последние сутки проведено рекордное количество исследований методом ПЦР – 7 тыс. 315 тестирований.

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