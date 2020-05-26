В Минздраве прокомментировали скандал с тестами на COVID-19 в Днепре

В Днепре уволили руководителя лабцентра из-за скандала с подделкой результатов тестов на коронавирус.

Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации Днепропетровскому областному лабораторному центру, который допустил нарушение алгоритма тестирования на коронавирус.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Обозреватель".

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"Даны рекомендации устранить нарушения, которые были выявлены. В ближайшее время мы снова будем проверять, как были выполнены наши рекомендации", – сообщил он.

По словам чиновника, как только в Минздрав поступил сигнал о несоблюдении правил, в лабораторный центр была направлена комиссия из референс-лаборатории Центра общественного здоровья, которая зафиксировала определенные нарушения алгоритма".

В результате произошла смена исполняющего обязанности руководителя лаборатории.

"Мы проведем селекторные совещания со всеми руководителями лабораторных центров, где подробно разберем эти нарушения, чтобы они не появлялись в других лабораториях", – рассказал Ляшко.

Отвечая на вопрос, следует ли повторно проводить тесты на COVID-19, которые делали в Днепропетровском лабораторном центре, главный санврач уточнил: "Вопрос был не в тестах – вопрос был в нарушении алгоритма. Определенные вещи, которые не были соблюдены согласно инструкции производителя".

Как сообщал УНИАН, в Днепре уволили руководителя лабцентра из-за скандала с подделкой результатов тестов на коронавирус.

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