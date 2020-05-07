Минздрав возобновил переговоры с украинскими учеными относительно изготовления ПЦР-тестов на коронавирус

Эти тесты были разработаны в феврале и уже использовались в Украине.

Министерство здравоохранения Украины возобновило переговоры с Институтом молекулярной биологии и генетики относительно изготовления ПЦР-тестов на наличие коронавируса.

Об этом сообщается на странице института в Facebook.

"Для того, чтобы упростить работу лабораторий ЦОС с нашими ПЦР-системами, Институт модернизировал свои тесты, разработанные еще в феврале 2020 года на заказ СНБО Украины. Модернизация коснулась включение до набора системы выделения вирусной РНК и синтеза кДНК", - заявили в учреждении.

Как отмечается, пока в лабораториях специалисты института могут изготавливать от 10 до 20 тысяч ПЦР-тестов в неделю.

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В институте напомнили, что разработали подобные тесты в феврале текущего года, изготовили и передали 1000 штук в марте. "Первого больного коронавирусом в Украине - в Черновцах - в начале марта обнаружили благодаря тестам производства Института молекулярной биологии и генетики", - уточнили ученые.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве назвали регионы с наибольшей смертностью от коронавируса.

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