Министр отметил, что механизм тестирования исключает заражение здорового человека вирусом COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о массовом заражении коронавирусом во время тестирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на онлайн-брифинге, отвечая на вопрос журналистов о якобы случаях инфицирования здоровых людей во время тестирования на коронавирус.

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«Конечно, это фейковый информация. У нас не существует таких случаев. Потому что механизм тестирования исключает заражение здорового человека вирусом COVID-19 - это прежде всего..., сам механизм и то, что медицинские работники проводят его в средствах индивидуальной защиты по соответствующим алгоритмам. Поэтому у нас как нет таких случаев, так и практически не существует возможности, чтобы такое произошло», - подчеркнул Степанов.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 25 апреля зарегистрировано 8 тыс. 125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.

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