Глава Минздрава рассказал о стратегии тестирования.

Через три недели украинцам не придется стоять в очередях на сдачу теста на коронавирус, а затем долго ждать его результат.

Такой прогноз дал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

Степанов также анонсировал новые тесты, которые скоро начнут делать в Украине.

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"Наша стратегия тестирования, кроме ПЦР-тестирования, это еще быстрые тесты на антиген, которые мы сейчас закупаем, и буквально в ближайшие недели будем массово вводить. У нас также есть ИФА-тест на антиген, что существенно уменьшит нагрузку на лаборатории", - заявил министр.

"Я думаю, что за три недели мы выйдем на отсутствие очередей", - добавил он.

Тесты на коронавирус в Украине: что известно

Министерство социальной политики намерено сделать тестирование на коронавирус в Украине бесплатным.

ПЦР-тесты на коронавирус иногда могут давать ложный результат. Из-за этого пациентов могут вместо профильных больниц направлять в обычные, или же вовсе отказывать в госпитализации.

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Автор: Юрий Годован