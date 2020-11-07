Министерство социальной политики намерено сделать тестирование на коронавирус в Украине бесплатным.
Об этом сообщила министр Марина Лазебная в эфире канала "112 Украина".
"Мы работаем над тем, чтобы было бесплатное тестирование. Когда человек болеет, он хочет четко знать, это ковид или нет, чтобы его уже локализовать то конечно он идет и платит собственные средства. Такая ситуация есть", - сказала министр.
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Лазебная также назвала своей задачей недопущение локдауна системы соцзащиты. Она также заверила, что государство в дальнейшем будет поддерживать людей субсидиями, пособиями и другими выплатами.
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