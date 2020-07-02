Главный санврач: мы постоянно увеличиваем количество тестирований на коронавирус

Министерство здравоохранения закупает оборудование для лабораторий, в которых проводит анализы на выявление коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уверил, что в Минздраве продолжают работать над усилением мощностей лабораторий, количество тестирований на инфицирование коронавируса постоянно будет увеличиваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко заявил сегодня во время онлайн-брифинга.

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«Минздрав продолжает принимать меры по расширению мощностей и лабораторных возможностей нашей системы здравоохранения. С начала эпидемии COVID-19 количество лабораторий, которые проводили исследования, на начало апреля составило 28, сегодня такие исследования проводят 73 лаборатории», - заявил он.

Ляшко отметил, что в начале этой недели уже 175 лабораторий начали проводить тестирование методам иммуно-ферментного анализа (ИФА). Всего в Украине уже проведено 228 тыс. исследований методом ИФА.

«Если мы говорим о продолжении и расширении потенциала лабораторий, то сегодня лаборатории заключили контракты на поставки 23 приборов для амплификации, которые позволяют проводить исследования методом ПЦР на общую сумму более 16 млн грн», - сообщил он.

Ляшко добавил, что заключены контракты на поставки 10 станций автоматического выделения РНК, украинские лаборатории уже начали их получать. Такие станции позволят ускорить работу лабораторий и уменьшить нагрузку на лабораторных работников.

Также, по его словам, заключены дополнительные контракты на сумму 27 млн грн на закупки тест-систем для проведения анализов методом ПЦР на сумму 14 млн - на закупку реагентов для станций выделения РНК и на 25 млн грн - на закупку оборудования, с помощью которого отбирают образцы биологического материала для исследований.

Кроме того, работникам лабораторий и эпидемиологам уже выплачены надбавки к зарплатам на общую сумму 95 млн грн.

«Мы видим рост количества тестов, которое проводят наши лаборатории. Если мы сравним неделю в начале апреля (с 6 по 12 апреля) - тогда наши лаборатории проводили 16 тысяч исследований в неделю. За прошедшую неделю количество исследований составило 78 тыс. 501 образец. Мы не говорим, что это верхний предел, мы постоянно увеличиваем количество тестирований», - добавил Ляшко.

Он отметил, что Минздрав совместно с ВОЗ разработал стратегию расширения тестирования, поэтому количество тестирований методом ПЦР в Украине будет увеличиваться постоянно.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала эпидемии по состоянию на утро 2 июля зарегистрировано 45 тыс. 887 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 185 летальных, 20 тыс. 053 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 889 новых случаев болезни. Всего проведено 677 тыс. 254 тестирований методом ПЦР.

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