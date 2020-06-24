Эпидемиолог назвала главную проблему с тестированием на COVID-19 в Украине

Эксперт считает, что тесты необходимо делать как можно раньше и как можно большему количеству человек.

Круг контактных лиц, которых тестируют на коронавирус, необходимо существенно расширить, а сроки обследования – существенно сократить.

Такое мнение высказала врач-епідеміологиня Людмила Мухарская, передает «Обозреватель». "На мой взгляд, мы недостаточно тестируем контактных людей. Только тех, которые непосредственно контактировали с больными", – заявила она.

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Как объяснила врач, в эпидемиологии различают контакты первого, второго, третьего уровней. В этом контексте она привела пример.

"Например, люди еще 2 месяца назад приехали из страны, где очень активно распространялся вирус, они пошли на самоизоляцию, то есть в свои семьи. Конечно, контакт с членами семьи был очень тесный. А дальше пошел контакт семьи с соседями, с сотрудниками и дальше пошли вторичные и так далее контакты".

Сейчас в Украине тестируют только контакты первого уровня, оставляя без внимания другие цепочки заражения, подчеркнула медик.

Она также обратила внимание на то, что тестирование контактных лиц через 14 дней после контакта с больным – слишком большой срок. "Эти 14 дней человек гуляет, она не знает, что инфицирован, что она носитель вируса, поэтому такие контакты дают цепочки, о которых я говорила. Я считаю, что тестировать нужно как можно раньше", – сказала Мухарская.

По ее словам, в зависимости от способа тестирования на наличие вируса или антител – его можно проводить в период от нескольких дней до недели после момента контакта.

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