Главный санврач рассказал, почему украинцев массово не тестируют на коронавирус

В Украине существует дефицит кадров и мощностей для тестирования, поясняет Ляшко.

Замминистра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, почему в Украине не проводят массовое тестирование на коронавирус, чтобы выявлять бессимптомные случаи.

Об этом он сказал в интервью НВ.

По словам Ляшко, это "вопрос экономической целесообразности".

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"Каждая страна разрабатывает алгоритмы тестирования в зависимости от своих экономических возможностей. Мы не можем сказать, что у нас сегодня экономика такая, как в Польше, Италии, Испании или США. Мы не можем всех тестировать для того, чтобы удовлетворять желание тестироваться. Но мы стопроцентно тестируем людей с симптомами, чтобы обеспечить контроль над ситуацией", - пояснил он.

Для того, чтобы перейти на этап массового тестирования, пояснил Ляшко, Украине "не только мощностей не хватит, но, к сожалению, и специалистов".

"В самом начале эпидемии мы говорили о том, что наша граница возможностей - 80 тысяч тестирований в неделю. Сегодня мы уже спокойно делаем 72 тысячи тестов в неделю. То есть почти выполнили поставленную цель", - сравнил он.

Отвечая на вопрос о том, как вырастет тестирование к осени, главный санитарный врач отметил: "Мы не знаем, сколько будет дополнительно лабораторий вне системы, частные компании тоже развивают свои мощности".

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По словам Ляшко, государство "сейчас закупает автоматические станции для выделения РНК, новые аналитические панели, которые упростят работу врачам-лаборантам".

Он убежден, что в государственных лаборатория "поднять количество исследований в два раза кажется достаточно реальным".

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве рассказали, что может быть поводом для ужесточения карантина в городах.

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