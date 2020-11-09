Если в государственную лабораторию поступает слишком большое для нее количество образцов, то она может обратиться за помощью к частной.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил систему сотрудничества государственных и частных лабораторий в проведении тестирования на коронавирус.

Как передает корреспондент УНИАН, на онлайн-брифинге Ляшко отметил, что сейчас частные лаборатории оказывают помощь государственным в проведении тестирований.

«Каждая государственная лаборатория имеет свою мощность. В случае, если в том или в другом регионе количество образцов, которые поступают на исследование в лабораторию, превышают ее мощность, проектную, лаборатория заключает договоры с частными лабораториями и передает им на исследование эти образцы», - пояснил он.

Ляшко отметил, что в случае, если больным задерживают выдачу результатов тестов или отказывают в заборе образцов, необходимо звонить во Всеукраинский контакт-центр противодействия коронавирусу по телефону: 0800602019.

Ситуация с коронавирусом в Украине

По информации министра здравоохранения Максима Степанова, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 8 тыс. 687 новых случаев COVID-19.

По его словам, за последние сутки госпитализированы 1 тыс. 100 человек, летальных исходов – 115, выздоровели 2 тыс. 277 человек. Также осуществлено тестирований за сутки - 41 114 (в т. ч. методом ПЦР – 34 393, методом ИФА — 6 721).

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Автор: Татьяна Поляковская