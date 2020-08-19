Ляшко раскрыл процедуру тестирования на коронавирус при наличии симптомов

22:48, 19 августа 2020
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Тестировать на коронавирус должны бесплатно, но не всех / фото УНИАН

Для проведения тестирования на коронавирус человеку, который имеет соответствующие симптомы, нужно обратиться к врачу либо в скорую помощь.

Об этом рассказал главный санврач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Если у человека есть симптомы – он звонит семейному врачу. Если нет семейного врача - звонит на "103" или на горячую линию, созданную при департаментах здравоохранения. Горячая линия переадресует на дежурного врача ближайшего центра первичной медико-санитарной помощи. Эти три организации могут вызвать мобильную бригаду для того, чтобы отобрали образцы. Образцы отбирают, доставляют в государственную лабораторию", - рассказал Ляшко.

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Он уточнил, что процедура для пациентов с симптомами является бесплатной.

"Сейчас мы делаем 120-130 тысяч исследований в гослабораториях. Результаты предоставляются на второй-третий день в зависимости от региона и эпидситуации. Тактику лечения выбирает лечащий врач, если есть критические показатели – госпитализируют", - пояснил он.

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Автор: Юрий Годован

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