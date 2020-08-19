Ляшко раскрыл процедуру тестирования на коронавирус при наличии симптомов

В Минздраве уверяют, что тестирование при наличии симптомов бесплатное.

Для проведения тестирования на коронавирус человеку, который имеет соответствующие симптомы, нужно обратиться к врачу либо в скорую помощь.

Об этом рассказал главный санврач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Если у человека есть симптомы – он звонит семейному врачу. Если нет семейного врача - звонит на "103" или на горячую линию, созданную при департаментах здравоохранения. Горячая линия переадресует на дежурного врача ближайшего центра первичной медико-санитарной помощи. Эти три организации могут вызвать мобильную бригаду для того, чтобы отобрали образцы. Образцы отбирают, доставляют в государственную лабораторию", - рассказал Ляшко.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, что делать украинцам, которые не верят в существование коронавируса

Он уточнил, что процедура для пациентов с симптомами является бесплатной.

"Сейчас мы делаем 120-130 тысяч исследований в гослабораториях. Результаты предоставляются на второй-третий день в зависимости от региона и эпидситуации. Тактику лечения выбирает лечащий врач, если есть критические показатели – госпитализируют", - пояснил он.

Коронавирус в Украине: статистика

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1967 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Количество новых случаев резко увеличилось и в Киеве.

В четверг, 20 августа, дополнительно пересмотрят зонирование на территории Украины по уровням эпидемической опасности.

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Автор: Юрий Годован