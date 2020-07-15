В Киеве показатель тестирования на COVID-19 самый высокий в Украине

По словам мэра, в столице продолжает увеличиваться количество тестирований и исследование материалов проводится уже в более короткие сроки.

В Киеве показатель тестирования на COVID-19 сегодня самый высокий в Украине и составляет 111 тестов на 100 тыс. жителей города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал во время онлайн-брифинга.

По его словам, в столице продолжает увеличиваться количество тестирований и исследование материалов проводится уже в более короткие сроки.

Читайте такжеВ Киеве зафиксировали наибольшее число новых больных COVID-19 за все время пандемии

"Только за последние сутки в столице сделали более 4 тыс. 700 тестов методом ПЦР и ИФА. За весь период в столице было сделано более 146 тыс. ПЦР-тестов. Их исследуют в "Киевском лабораторном центре Минздрава Украины", в четырех коммунальных медучреждениях, а также - в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях"", - сказал Кличко.

Что касается ИФА-тестов, по словам мэра, за все время в городе сделали более 55 тыс. 600 таких тестирований.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram