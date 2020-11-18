Отмечается, что массовое тестирование всего населения города невозможно из-за сложности организации и высоких затрат на него.

Во Львове начнут проверять на заражение коронавирусом тестами на антиген. Начнут с медиков и работников сферы образования.

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Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что в среду были получены 10 тысяч тестов. К концу месяца город должен получить 50 тысяч таких тестов. Ими проведут минимум две волны тестирования медиков, учителей и воспитателей.

Садовой также отметил, что массовое тестирование всего населения города невозможно из-за сложностей в организации и высоких затрат на него.

"Согласно рекомендациям, чтобы массовое тестирование было эффективным, нужно провести несколько волн тестирования всего населения. Бюджет для Львова составит от 500 миллионов гривен, не считая стоимости собственно организации. В Словакии, например, привлекли военных и экспертов из Австрии", - сказал Садовой.

Тест на коронавирус: что известно

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на COVID-19. В первую очередь их получат семейные врачи и бригады скорой помощи.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что в Украине не могут провести общее тестирование, как это сделали в Словакии. Причиной этого является то, что Украина - страна с гораздо большим населением.

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Автор: УНИАН