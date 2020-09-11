Ученые уже получили заказ от государства на такие тест-системы.

В Украине готовятся к сезону гриппа, поэтому решили разработать тест-систему, которая позволит определять с одного образца чем болен человек: гриппом, парагриппом или коронавирусом.

Читайте такжеВ Украине за сутки сделано рекордное количество тестирований на коронавирус методом ПЦР - Степанов

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

"Сегодня тест-систем, которые диагностируют коронавирусную болезнь, огромное количество. В то же время нам нужно готовиться к сезону, когда к COVID-19 присоединится грипп, парагрипп и другие 200 гриппоподобных заболеваний", - сказал он.

Поэтому Министерство здравоохранения заказало у ученых тест-систему, которая будет определять различные виды вирусов.

"Наши академики сказали, что они сделают тест-систему, которая позволит нам с одного образца проявлять четко - это будет на 5-6 плашек панелей и четко будет показывать - это грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь", - отметил он.

Коронавирус и грипп: новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко