9 октября Кабинет министров принял решение, позволяющее проведение для граждан анализов на COVID-19 в частных лабораториях за счет государства.

В Украине начал действовать механизм проведения для граждан ПЦР-тестов в частных лабораториях за счет государства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Уже заработал механизм по передаче в частные лаборатории наших тестов. Особенно это актуально для регионов, где лаборатории имеют большую нагрузку и, как следствие, имеют очереди при получении результатов исследования", - сказал Степанов.

По его мнению, очереди в лаборатории на тестирование в некоторых регионах будут ликвидированы уже на этой неделе.

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9 октября Кабинет министров принял решение, разрешающее проведение для граждан ПЦР-тестов в частных лабораториях за счет государства.

На сотрудничество с частными лабораториями, которые будут помогать лабораторным центрам Министерства здравоохранения делать тесты на COVID-19, выделили 100 млн грн.

По состоянию на 2 ноября в Украине зафиксировано 6 754 новых случаев коронавирусной болезни. Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 402 194 человека; умерли 7 375; выздоровели - 163 768 человек.

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Автор: Леся Лещенко