В Станице Луганской будет работать мобильный пункт для желающих пройти ПЦР-тестирование на коронавирус

В ОГА отметили, что в случае получения отрицательного теста не нужно находиться на самоизоляции.

В Станице Луганской будет работать мобильный пункт, где можно будет добровольно сдать материал для прохождения ПЦР-тестирования.

Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Читайте такжеВ ОРДЛО врачи не могут проверить больных пациентов из-за отсутствия тестов – Денисова

«В Станице Луганской должен заработать мобильный пункт, где можно будет добровольно сдать материал для прохождения ПЦР-тестирования. В случае получения отрицательного теста это позволит не находиться на самоизоляции», - отметил Гайдай.

Также сообщается, что по итогам заседания решено оставить без изменений ранее принятые послабления противоэпидемических мер.

Кроме того, как отметили в ОГА, поручено продолжить выполнение мер, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом, и информирования общественности о необходимости соблюдения ряда карантинных ограничений.

Заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Минздрава Украины Владимир Жданов доложил об основных показателях по введению или ослаблению карантинных мер в области: инцидентность за последние семь дней - 1,36; заполненность коек больными - 4,24; среднее количество тестирований - 56,47; коэффициент выявления случаев инфицирования - 0,8%.

Инцидентность по административным территориям на 100 000 населения (9 случаев за 7 дней): Северодонецк - 5,3; Новоайдарский район - 2,5; Беловодский район - 2,7.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram